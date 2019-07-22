Королевская семья опубликовала новые фото принца Джорджа в честь его шестилетия

В этот понедельник поздравления принимает первенец герцогов Кембриджских и наследник британского трона принц Джордж Александр Луи. Мальчику исполнилось 6 лет.
Другие же источники уверяют, что свой день рождения Джордж будет отмечать на острове Мюстик, что в Карибском море.
Ранним утром 22 июля герцоги Кембриджские выставили в свой аккаунт в Инстаграме новые портреты Джорджа.
В считанные часы снимки монаршего наследника собрали миллионы лайков. Поклонники британской королевской семьи поздравили мальчика с днем рождения и оставили тысячи приятных пожеланий под его фото.
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили пользователей Сети за многочисленные поздравления в микроблоге. Woman.ru присоединяется ко всем теплым словам, адресованным Джорджу и его родителям!