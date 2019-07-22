Королевская семья опубликовала новые фото принца Джорджа в честь его шестилетия

22 июля принцу Джорджу исполнилось 6 лет. По этому случаю в микроблоге Кенсингтонского дворца появились новые снимки мальчика, сделанные Кейт Миддлтон.

Принц Уильям с сыном Джорджем

В этот понедельник поздравления принимает первенец герцогов Кембриджских и наследник британского трона принц Джордж Александр Луи. Мальчику исполнилось 6 лет.

Если верить инсайдерам, сегодня в Кенсингтонском дворце пройдет шумная вечеринка, на которую приглашены не только многочисленные родственники семейства, но и одноклассники именинника.

Другие же источники уверяют, что свой день рождения Джордж будет отмечать на острове Мюстик, что в Карибском море.

Ранним утром 22 июля герцоги Кембриджские выставили в свой аккаунт в Инстаграме новые портреты Джорджа.

Кстати, их автором стала Кейт Миддлтон. Королевская особа очень любит фотографировать и регулярно посещает мероприятия, связанные с этим видом искусства.

В считанные часы снимки монаршего наследника собрали миллионы лайков. Поклонники британской королевской семьи поздравили мальчика с днем рождения и оставили тысячи приятных пожеланий под его фото.

1 2 3 ... 12 22 июля принцу Джорджу исполнилось 6 лет

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили пользователей Сети за многочисленные поздравления в микроблоге. Woman.ru присоединяется ко всем теплым словам, адресованным Джорджу и его родителям!