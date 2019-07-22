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Королевская семья опубликовала новые фото принца Джорджа в честь его шестилетия

22 июля принцу Джорджу исполнилось 6 лет. По этому случаю в микроблоге Кенсингтонского дворца появились новые снимки мальчика, сделанные Кейт Миддлтон. 
Принц Уильям, Принц Джордж Александр Луи
Принц Уильям с сыном Джорджем

В этот понедельник поздравления принимает первенец герцогов Кембриджских и наследник британского трона принц Джордж Александр Луи. Мальчику исполнилось 6 лет. 

Если верить инсайдерам, сегодня в Кенсингтонском дворце пройдет шумная вечеринка, на которую приглашены не только многочисленные родственники семейства, но и одноклассники именинника. 

Другие же источники уверяют, что свой день рождения Джордж будет отмечать на острове Мюстик, что в Карибском море. 

Кейт Миддлтон, Принц Уильям, Принцесса Шарлотта Елизавета Диана, Принц Джордж Александр Луи
 

Ранним утром 22 июля герцоги Кембриджские выставили в свой аккаунт в Инстаграме новые портреты Джорджа. 

Кстати, их автором стала Кейт Миддлтон. Королевская особа очень любит фотографировать и регулярно посещает мероприятия, связанные с этим видом искусства. 

В считанные часы снимки монаршего наследника собрали миллионы лайков. Поклонники британской королевской семьи поздравили мальчика с днем рождения и оставили тысячи приятных пожеланий под его фото. 

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили пользователей Сети за многочисленные поздравления в микроблоге. Woman.ru присоединяется ко всем теплым словам, адресованным Джорджу и его родителям!

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22 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, @kensingtonroyal/Instagram
Теги

Кейт Миддлтон, Принц Уильям, Принц Джордж Александр Луи, Принцесса Шарлотта Елизавета Диана, Принц Чарльз, Принц Луи Артур Чарльз, Елизавета II

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Милейший малыш)

  • Симпатичный весёлый мальчишка) Видно, что озорной, открытый и счастливый) Хотела написать, что повезло ему, что родился в королевской семье, а потом вспомнила какой там террариум за роскошным фасадом, и передумала. Одно радует, что времена сейчас другие, принцам можно жениться на ком хотят, а не на ком положено, и вообще все уже не так строго, как раньше. Надеюсь БКС не сломает ему жизнь как Чарльзу, Диане и многим-многим другим членам клана. Вся надежда на Кейт: она из здоровой семьи, где все друг друга любили, поэтому надеюсь она и своих детей вырастет в любви и уважении.

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