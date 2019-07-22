Елена Перминова покоробила фолловеров слишком откровенной позой

Елена Перминова не стесняется откровенных образов и часто выходит в свет в провокационных нарядах. На этот раз многодетная мама удивила подписчиков смелой позой.

Елена Перминова

32-летняя Елена Перминова для многих является воплощением идеальной женщины. Она воспитывает троих детей, обладает отменным чувством стиля и красивой фигурой, которую любит и умеет демонстрировать.



Этот летний отпуск Елена проводит с детьми на Ибице. На днях эффектная блондинка поделилась кадрами с сапсерфинга, которые... нет, не восхитили, а покоробили ее подписчиков.

Подписчики не оценили новый снимок Елены

На снимке Елена позирует в темно-красном бикини, сидя на доске спиной к камере. «Мама в поисках медузы, мои детки купаются прямо за мной», — подписала снимок модель. Из-за определенного ракурса на фото ее ягодицы выглядят едва ли не больше, чем у Ким Кардашьян.



1 2 3 ... 10 Елена Перминова не стесняется выходить в свет в откровенных нарядах

«А при детях в таких плавках... и зачем выставлять это?», «Нет эстетики! Хотя я люблю пикантные снимки», «Такого неудачного фото еще не было», «На снимке ужасно выглядит ваша попа», — писали разочарованные фолловеры.