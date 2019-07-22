Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Елена Перминова покоробила фолловеров слишком откровенной позой

Елена Перминова не стесняется откровенных образов и часто выходит в свет в провокационных нарядах. На этот раз многодетная мама удивила подписчиков смелой позой.
Елена Перминова
Елена Перминова

32-летняя Елена Перминова для многих является воплощением идеальной женщины. Она воспитывает троих детей, обладает отменным чувством стиля и красивой фигурой, которую любит и умеет демонстрировать.

Этот летний отпуск Елена проводит с детьми на Ибице. На днях эффектная блондинка поделилась кадрами с сапсерфинга, которые... нет, не восхитили, а покоробили ее подписчиков.

Елена Перминова
Подписчики не оценили новый снимок Елены

На снимке Елена позирует в темно-красном бикини, сидя на доске спиной к камере. «Мама в поисках медузы, мои детки купаются прямо за мной», — подписала снимок модель. Из-за определенного ракурса на фото ее ягодицы выглядят едва ли не больше, чем у Ким Кардашьян.

«А при детях в таких плавках... и зачем выставлять это?», «Нет эстетики! Хотя я люблю пикантные снимки», «Такого неудачного фото еще не было», «На снимке ужасно выглядит ваша попа», — писали разочарованные фолловеры.

Перейти к обсуждению 1


22 июля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @lenaperminova/Instagram
Теги

Елена Перминова

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • дааа, ..."воплощение идеальной женщины"...

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-07-17 12:24:00
295
Ужас, стыд какой, позор на весь мир. Зачем к ней лезть? Люди взрослые, сами разберутся. Гага как личность, несомненно, интереснее, но дело сейчас не в этом. Какое вообще людям дело до чужих отношений?
Место встречи: российские звезды теперь тоже атакуют Леди Гагу в Инстаграме
94 Комментариев
Гость 2019-07-17 14:57:00
263
Так сделал бы вазэктомию. Он не знает откуда дети берутся? И че бы обеспеченным двоих не иметь, денег хватит, или на тот свет собрался забирать...Столько вопросов, вроде разумный состоявшийся человек, а разборки как у Малахова в передачах.
Создатель шоу «Холостяк» избил беременную жену, когда та отказалась сделать аборт
57 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.