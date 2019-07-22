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Фата и тапки, или все худшее сразу: Влад Топалов и Регина Тодоренко нарядились в старье из бабушкиных сундуков

Влад Топлов и Регина Тодоренко — одна из самых обсуждаемых пар отечественного шоу-бизнеса. На днях супруги удивили своих поклонников весьма необычными и непривычными образами.
Регина Тодоренко, Влад Топалов
Регина Тодоренко и Влад Топалов 

В Рунете все больше звезд устраивают конкурсы с розыгрышами автомобилей и прочими подарками. Судя по всему, Влад Топалов и Регина Тодоренко тоже решили провести подобный giveaway и записали специальное видео, к съемкам которого подошли весьма оригинально.

Регина Тодоренко, Влад Топалов

Тодоренко позирует с ярким макияжем, размазанной помадой, в фате и розовом платье. А Топалов и вовсе сидит на корточках в тапках, шапке и ветровке, явно позаимствованной из родительского наража. Свой снимок артист сопроводил объявлением о скором запуске конкурса. Многие, увидев фото, не только посмеялись над внешним видом супругов, но и поблагодарили за чувство юмора и самоиронию.

  • Регина Тодоренко, Влад Топалов
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    Регина Тодоренко и Влад Топалов всегда стараются соответствовать друг другу в выборе нарядов
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«Тапочки — огонь», «Кто сказал, что СССР развалился?», «За юмор респект», «Мне очень нравится сочетание тапочек с носками и шапки», «Регина, с морщинами ты — копия Влада Топалова», «Что за ужасный мейк, старит. Или это шутка?» — оценили образы звездной пары удивленные фолловеры.

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22 июля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @reginatodorenko, @vladtopalovofficial/Instagram
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Влад Топалов, Регина Тодоренко

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Доколе!!!! А чем вобще занимается Топалов? На инсте зарабатывают как Соколовский с Дакотой?

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