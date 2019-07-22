Фата и тапки, или все худшее сразу: Влад Топалов и Регина Тодоренко нарядились в старье из бабушкиных сундуков

Влад Топлов и Регина Тодоренко — одна из самых обсуждаемых пар отечественного шоу-бизнеса. На днях супруги удивили своих поклонников весьма необычными и непривычными образами.

Регина Тодоренко и Влад Топалов

В Рунете все больше звезд устраивают конкурсы с розыгрышами автомобилей и прочими подарками. Судя по всему, Влад Топалов и Регина Тодоренко тоже решили провести подобный giveaway и записали специальное видео, к съемкам которого подошли весьма оригинально.

Тодоренко позирует с ярким макияжем, размазанной помадой, в фате и розовом платье. А Топалов и вовсе сидит на корточках в тапках, шапке и ветровке, явно позаимствованной из родительского наража. Свой снимок артист сопроводил объявлением о скором запуске конкурса. Многие, увидев фото, не только посмеялись над внешним видом супругов, но и поблагодарили за чувство юмора и самоиронию.



1 2 3 ... 11 Регина Тодоренко и Влад Топалов всегда стараются соответствовать друг другу в выборе нарядов

«Тапочки — огонь», «Кто сказал, что СССР развалился?», «За юмор респект», «Мне очень нравится сочетание тапочек с носками и шапки», «Регина, с морщинами ты — копия Влада Топалова», «Что за ужасный мейк, старит. Или это шутка?» — оценили образы звездной пары удивленные фолловеры.