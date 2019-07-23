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Елена Бирюкова боится за жизнь своей 21-летней дочери из-за ее бойфренда

Елена Бирюкова воспитывает двух дочерей: 21-летнюю Александру и 7-летнюю Аглаю. На днях актриса выразила тревогу и беспокойство за жизнь старшей дочери из-за ее бойфренда. 
Елена Бирюкова
Елена Бирюкова

Елена Бирюкова стала новой гостьей программы «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым. Звезда призналась, что пришла не случайно, а потому что опасается за жизнь своей старшей дочери.

Александра Литвинова
Александра Литвинова

Александра встречается с бойфрендом по имени Олег и планирует строить с ним будущее, однако молодой человек не понравился Елене с первых минут знакомства. И как утверждает звезда, парень может иметь отношение к криминалу.

Опасения Бирюковой подтвердил и бывший возлюбленный Александры Дмитрий, который также присутствовал на съемочной площадке. Он признался, что Олег покушался на его жизнь 7 июня: тогда Дмитрий без приглашения появился на дне рождении Саши, после чего ее бойфренд назначил ему встречу на следующий день и заставил «копать себе могилу».

Бывший возлюбленный Александры Дмитрий
Бывший возлюбленный Александры Дмитрий

Новый избранник девушки отрицает все обвинения, а подозрения Елены связывает с ее личной неприязнью. «Я не нравлюсь ей как человек, неприятен. Время покажет. Я докажу, что нормальный», — объяснил Олег.

Олег и Александра
Олег и Александра

Разобраться в ситуации помогли эксперты, которые с помощью детектора лжи восстановили хронологию того злополучного вечера. Оказалось, что новый возлюбленный Саши действительно встречался с Дмитрием, но события развивались иначе.

«Я пошел с ним поговорить, потому что он уже не понимает, у меня уже накипело. Три года это все длится. Я леща ему дал, хорошего», — сообщил Олег. Сама Александра поддержала своего возлюбленного и призналась, что ее мама действительно не принимает Олега.

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23 июля 2019
Текст Авдеева Екатерина
Фото Первый канал, @biruikovaelena/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Елена Бирюкова

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