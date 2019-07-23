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Анна Седокова показала макияж, сделанный ее дочерью Моникой

Анна Седокова проводит мало времени со своей дочерью Моникой, так как малышка живет с отцом в США. Но во время редких встреч артистка позволяет ей все.
Анна Седокова
Анна Седокова с Моникой

Недавно дочери Анны Седоковой Монике исполнилось восемь лет. Несмотря на то, что девочка живет с отцом в Америке, артистка нашла свободное время, чтобы лично поздравить малышку с этим событием. 

Сейчас Анна находится во Франции и проводит мини-отпуск с Моникой. Они много гуляют и дурачатся. На днях, например, Анна показала, чем закончились эксперименты дочери с мейкапом.

«Друзья, посмотрите на мой шикарный макияж, сделанный мне самым лучшим визажистом на этой планете — Моникой», — поделилась Седокова.

Заметим, что девочка действительно умело нанесла помаду, румяна и хайлайтер на лицо своей звездной мамы. А судя по детскому смеху в следующих инстаграм-историях, Монике очень нравится проводить время с мамой и разбираться в ее косметичке.

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23 июля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @annasedokova/Instagram
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Анна Седокова

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Так сделал бы вазэктомию. Он не знает откуда дети берутся? И че бы обеспеченным двоих не иметь, денег хватит, или на тот свет собрался забирать...Столько вопросов, вроде разумный состоявшийся человек, а разборки как у Малахова в передачах.
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