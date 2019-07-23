Анна Седокова показала макияж, сделанный ее дочерью Моникой

Анна Седокова проводит мало времени со своей дочерью Моникой, так как малышка живет с отцом в США. Но во время редких встреч артистка позволяет ей все.

Анна Седокова с Моникой

Недавно дочери Анны Седоковой Монике исполнилось восемь лет. Несмотря на то, что девочка живет с отцом в Америке, артистка нашла свободное время, чтобы лично поздравить малышку с этим событием.



Сейчас Анна находится во Франции и проводит мини-отпуск с Моникой. Они много гуляют и дурачатся. На днях, например, Анна показала, чем закончились эксперименты дочери с мейкапом.



«Друзья, посмотрите на мой шикарный макияж, сделанный мне самым лучшим визажистом на этой планете — Моникой», — поделилась Седокова.



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Заметим, что девочка действительно умело нанесла помаду, румяна и хайлайтер на лицо своей звездной мамы. А судя по детскому смеху в следующих инстаграм-историях, Монике очень нравится проводить время с мамой и разбираться в ее косметичке.