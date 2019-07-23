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«Поймала за хвост»: Ксения Собчак поздравила Константина Богомолова словами песни Наташи Королевой

23 июля Константину Богомолову исполнилось 44 года. В честь этого события Ксения Собчак посвятила режиссеру пост в Инстаграме, сопроводив его необычными рифмами. 
Ксения Собчак
Ксения Собчак

Совсем недавно Сергей Шнуров обвинил Ксению Собчак в том, что якобы стихи, обращенные к музыканту, писала вовсе не она, а ее возлюбленный Константин Богомолов. Звезда ответила новыми рифмами и сообщила, что ее избранник не имеет к этому никакого отношения. 

23 июля Константин отметил свой день рождения. Влюбленная Ксения решила взять инициативу на себя и сопроводила поздравительный пост парой рифм, правда все же не своего сочинения. Строчки она взяла из песни Наташи Королевой «Маленькая страна», слова которой принадлежат Илье Резнику.

Текст знаменитость сопроводила романтичным видео, на котором Собчак и Богомолов кружатся в обнимку, а после телеведущая нежно целует возлюбленного в щеку. Ролик был снят во время недавнего отдыха в Узбекистане.

Режиссер не заставил даму долго ждать с ответом и быстро прокомментировал новый пост знаменитости. «Любовь моя, освобожденная женщина Востока! Ты делаешь меня самым счастливым!» — поблагодарил Константин любимую.

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23 июля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @konbog75, @xenia_sobchak/Instagram
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Ксения Собчак

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1 комментарий Добавить комментарий
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