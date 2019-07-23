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28-летний российский боксер Максим Дадашев скончался от травм, полученных во время боя

23 июля умер российский боксер Максим Дадашев. Причиной его смерти стали травмы, полученные на ринге, и тяжелый отек мозга.
Максим Дадашев
Максим Дадашев

В ночь на 20 июля в США состоялся бой за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации. В первом полусреднем весе (категории до 63,5 кг) на ринг вышли Максим Дадашев и Субриэль Матиас.

Пуэрториканец одарил нашего соотечественника множеством ударов, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить бой на 11-м раунде. После Максиму стало плохо: его рвало, и он потерял сознание. Боксеру была проведена трепанация мозга, которая должна была снизить давление. Однако это не помогло. Дадашев умер в американской больнице 23 июля. 

Максиму Дадашеву было 28 лет. Он начал профессионально заниматься боксом в 2016-м и до поединка против Матиаса не уступал ни разу, одержав 13 побед подряд. В любительской карьере он становился серебряным и двукратным бронзовым призером различных чемпионатов России.

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23 июля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Getty Images

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Это жуть!

  • Земля пухом! Может и хорошо,что растением не стал,ведь такой молодой ещё был.

  • Жалко парня....мозги в кашу(

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