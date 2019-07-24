Ксения Дели и ее супруг-миллиардер отметили первый день рождения дочки

В мае 2018-го стало известно, что Ксения Дели ждет ребенка от своего мужа, миллиардера Оссамы Фати Рабах аль-Шарифа. Через пару месяцев модель сообщила, что стала мамой дочки. 23 июля Анастасии исполнился год.
В честь этого события 29-летняя Ксения и ее супруг устроили настоящий праздник, моментами которого Дели поделилась в своем Инстаграме. В саду особняка именитой пары выстроили шатер. В нем все было розовым — от воздушных шаров и торта до стульев и салфеток на столах. Судя по количеству мест, гостей было не менее 40.
Также звездные родители пригласили балетную труппу, а сама Анастасия, как и ее звездная мама, была одета в белое платье. На голове именинницы красовалась маленькая корона. «Первый день рождения моей принцессы», — подписала фото модель.
Фолловеры Дели восхитились убранством и поздравили девочку с первым годом жизни. «Кажется, я пропустила самую крутую вечеринку года», «Сказка для маленькой принцессы», «Счастья и радости красавицам!» — писали восторженные комментаторы. А мы присоединяется к теплым словам и желаем крепкого здоровья и благополучия малышке!