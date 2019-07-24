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Ксения Дели и ее супруг-миллиардер отметили первый день рождения дочки

Год назад Ксения Дели и ее супруг — египетский олигарх Оссама Фати Рабах аль-Шариф — стали родителями. На днях звездная мама показала, как прошел первый день рождения их дочери. 
Ксения Дели
Ксения Дели

В мае 2018-го стало известно, что Ксения Дели ждет ребенка от своего мужа, миллиардера Оссамы Фати Рабах аль-Шарифа. Через пару месяцев модель сообщила, что стала мамой дочки. 23 июля Анастасии исполнился год.

Ксения Дели

В честь этого события 29-летняя Ксения и ее супруг устроили настоящий праздник, моментами которого Дели поделилась в своем Инстаграме. В саду особняка именитой пары выстроили шатер. В нем все было розовым — от воздушных шаров и торта до стульев и салфеток на столах. Судя по количеству мест, гостей было не менее 40.

Также звездные родители пригласили балетную труппу, а сама Анастасия, как и ее звездная мама, была одета в белое платье. На голове именинницы красовалась маленькая корона. «Первый день рождения моей принцессы», — подписала фото модель.

Фолловеры Дели восхитились убранством и поздравили девочку с первым годом жизни. «Кажется, я пропустила самую крутую вечеринку года», «Сказка для маленькой принцессы», «Счастья и радости красавицам!» — писали восторженные комментаторы. А мы присоединяется к теплым словам и желаем крепкого здоровья и благополучия малышке!

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24 июля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Теги

Ксения Дели

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Дедушка видать хороший человек. Пусть живут вместе долго и радуются жизни.

  • Вот она, жизнь - "мечта Лопырёвой", только не у неё исполнилась,.. "облом"))

  • А сколько детей у ее мужа помимо маленькой Анастасии?

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