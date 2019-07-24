Наталья Подольская травмировала спину на отдыхе

Наталья Подольская сообщила поклонникам в Инстаграме, что повредила спину во время отдыха в Испании. Теперь под угрозой рабочие планы певицы.

Наталья Подольская

Весь июль 37-летняя Наталья Подольская вместе с мужем, Владимиром Пресняковым-младшим, и сыном отдыхали в Испании. В последние дни отпуска звезда вместе с 4-летним Артемом решили размять косточки и поиграть в бадминтон.

Наталья Подольская повредила спину, играя с сыном

Однако во время этой, казалось бы, безопасной игре Наталья травмировала спину. Об этом она сообщила в Инстаграме. «Я сделала шаг, подняла руку, чтобы отбить, и вдруг... хрясь, а-а-а — и я на земле корчусь от боли в пояснице, как в лучших рекламах мазей от боли!» — поведала о неприятном инциденте Подольская.



«Лежу я пластом на кровати, носят мне завтраки, ужины на подносе. Отменила все планы на сегодня и завтра, а на послезавтра уже не могу», — продолжила знаменитость.



1 2 3 ... 11 Последний месяц Наталья Подольская провела в Испании

К слову, совсем скоро певица должна лететь в Баку на музыкальный фестиваль «Жара», на котором будет выступать 27 июля.