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Наталья Водянова отправилась в похудательную клинику, откуда публикует фото своих стройных ног

Наталья Водянова славится не только добрым сердцем и активной благотворительной деятельностью, но и стройной «супермодельной» фигурой. «Зачем же ей еще худеть?» — спросили мы, увидев локацию над свежим снимком в Инстаграме прекрасной россиянки. Наталья отправилась в известную похудательную клинику.
Наталья Водянова
Наталья Водянова

Наталья Водянова — одна из самых известных в мире моделей. Ее объемы остаются неизменными, несмотря на рождение (!) пятерых детей. Она всегда в форме, бодра, весела и неизменно носит дизайнерские наряды самых миниатюрных, подиумных размеров. 

Для того чтобы сохранить свои привычные параметры, не теряя бодрости и сил, необходимых для работы и заботы о большой семье, Водянова нередко прибегает к помощи специалистов. На этот раз она обратилась в центр SHA Wellness Clinic, что на побережье Коста-Бланка недалеко от испанского города Аликанте. Надо сказать, что место это под стать своей суперзвездной гостье.

Наталья Водянова
Сейчас Наталья Водянова отдыхает в Испании

Клиника SHA — популярное среди мировых селебов заведение с серьезным макробиотическим уклоном. Его философия — профилактика преждевременного старения путем особой макробиотической диеты, специально разработанных бьюти-ритуалов и спортивных программ. Сюда приезжают здороветь, худеть, бросать вредные привычки и обретать смысл жизни продвинутые граждане, согласные подвергать себя лишениям только в обстановке повышенного комфорта. Среди них, кстати, немало россиян — например, Елена Летучая, Ингеборга Дапкунайте, София Никитчук, Андрей Малахов, Наталья Давыдова и другие. Сама Водянова также не в первый раз испробует на себе макробиотический рацион, в свое время разрекламированный самой Мадонной.

Если вкратце, то никакого мяса, рыбы, яиц и молочки — только злаки и овощи. 

Наталья Водянова
Подписчики оценили красоту ног Водяновой

В перерывах между процедурами 37-летняя Водянова запостила в Инстаграме фото своих стройных ног со следующей подписью: «Домашнее задание на лето: найти время для своего внутреннего ''я'' через медитацию, обновление, осознанное питание и заботу о себе самым лучшим способом (в моем случае это было благодаря SHA)». 

И пока Наталья прилежно следует программе, разработанной специалистами клиники, подписчики звезды не перестают восхищаться ее красотой и одаривать комплиментами. «Вы — мое бесконечное вдохновение», «Где выдают такие ноги? Хочу такие же», — пишут в комментариях, и мы готовы присоединиться к массовым восторгам. 

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24 июля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @lucas_portman, @natasupernova/Instagram, Getty Images
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Наталья Водянова

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Серьёзно? Похудательную?🤦🏻‍♀️

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