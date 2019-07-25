Ирина Лопырева показала, как нянчит внука, пока ее дочь Виктория путешествует с Игорем Булатовым

После рождения Марка Лионеля мама Виктории Лопыревой Ирина переехала к ней жить, чтобы помогать воспитывать малыша. Иногда женщина публикует в своем микроблоге забавные кадры с мальчиком, которые ее скрытная дочь, возможно, ни за что бы не показала.

Ирина и Виктория Лопыревы с Марком Лионелем

Этой зимой 35-летняя Виктория Лопырева стала мамой в первый раз. За несколько месяцев до рождения сына модель и ее возлюбленный Игорь Булатов уехали в Америку, взяв с собой маму Виктории Ирину.

Женщина помогает молодым родителям заботиться о малыше.

Нередко Ирина остается с внуком, когда Виктория и ее возлюбленный уезжают путешествовать — а такое за последние месяцы случалось не раз и не два.

Ирина Лопырева с внуком

Сейчас Виктория и Игорь находятся в целом турне по России — за последние дни они посетили Москву, Санкт-Петербург, Красноярск. После этого влюбленные сели в частный самолет, который переместил их в солнечную Грецию. Все это время бабушка и внук тоже находятся вдали от дома — они отдыхают на одном из курортов Испании.

На днях Ирина выставила в свои инстаграм-истории кадры, сделанные с мальчиком в бассейне.

На одном из снимков можно рассмотреть лицо Марка Лионеля. Хотя мальчик и сфотографирован в темных очках, раньше пользователи Сети никогда не видели его в анфас.

1 2 3 ... 10 Мама Виктории Лопыревой показала лицо своего внука

Лопырева предпочитает скрывать сына от общественности и редко делится его фотографиями. Судя по всему, снимок, сделанный матерью, она все же оценила и даже сделала репост на свою страницу.