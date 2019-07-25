Ирина Лопырева показала, как нянчит внука, пока ее дочь Виктория путешествует с Игорем Булатовым

Этой зимой 35-летняя Виктория Лопырева стала мамой в первый раз. За несколько месяцев до рождения сына модель и ее возлюбленный Игорь Булатов уехали в Америку, взяв с собой маму Виктории Ирину.
Нередко Ирина остается с внуком, когда Виктория и ее возлюбленный уезжают путешествовать — а такое за последние месяцы случалось не раз и не два.
Сейчас Виктория и Игорь находятся в целом турне по России — за последние дни они посетили Москву, Санкт-Петербург, Красноярск. После этого влюбленные сели в частный самолет, который переместил их в солнечную Грецию. Все это время бабушка и внук тоже находятся вдали от дома — они отдыхают на одном из курортов Испании.
На одном из снимков можно рассмотреть лицо Марка Лионеля. Хотя мальчик и сфотографирован в темных очках, раньше пользователи Сети никогда не видели его в анфас.
Лопырева предпочитает скрывать сына от общественности и редко делится его фотографиями. Судя по всему, снимок, сделанный матерью, она все же оценила и даже сделала репост на свою страницу.