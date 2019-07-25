Алена Шишкова не выдержала напора хейтеров и резко ответила на критику своей худобы

Алена Шишкова уже давно подвергается критике со стороны интернет-пользователей за ее внешний вид. На днях модель не смогла стерпеть очередных негативных комментариев и ответила фолловерам.

Алена Шишкова

27-летняя Алена Шишкова не раз признавалась фолловерам, что столкнулась с необычной проблемой: при всем желании она не может набрать вес. Однако интернет-пользователи продолжают критиковать модель за дефицит веса и под каждым постом оставляют массу негативных комментариев.



Так случилось и в этот раз: Алена поделилась забавным видео, на котором она дурачится вместе с 5-летней дочерью Алисой. И, казалось бы, что можно увидеть плохого в этом милом домашнем ролике? Но подписчики Шишковой непоколебимы в желании накормить девушку. Они снова обратили внимание на ее худые ноги и телосложение.



Обычно девушка пропускает высказывания хейтеров мимо ушей, но в этот раз решила ответить обидчикам. «Антидепрессанты — лучший способ поправиться», — написал один из подписчиков. «Бегу в аптеку», — саркастично ответила ему Алена (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).



«Что с ногами?» — снова спросили бывшую возлюбленную Тимати. «Слава Богу, функционируют, все окей», — поведала о своем состоянии знаменитость. Действительно, сколько можно терпеть подобные нападки?



Справедливости ради стоит отметить, что и доброжелателей среди фолловеров Шишковой тоже предостаточно. Среди комментариев были и комплименты как в адрес Алены и ее внешности, так и по поводу их с Алисой игр.