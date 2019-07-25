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Алена Шишкова не выдержала напора хейтеров и резко ответила на критику своей худобы

Алена Шишкова уже давно подвергается критике со стороны интернет-пользователей за ее внешний вид. На днях модель не смогла стерпеть очередных негативных комментариев и ответила фолловерам. 
Алена Шишкова
Алена Шишкова

27-летняя Алена Шишкова не раз признавалась фолловерам, что столкнулась с необычной проблемой: при всем желании она не может набрать вес. Однако интернет-пользователи продолжают критиковать модель за дефицит веса и под каждым постом оставляют массу негативных комментариев

Так случилось и в этот раз: Алена поделилась забавным видео, на котором она дурачится вместе с 5-летней дочерью Алисой. И, казалось бы, что можно увидеть плохого в этом милом домашнем ролике? Но подписчики Шишковой непоколебимы в желании накормить девушку. Они снова обратили внимание на ее худые ноги и телосложение. 

Обычно девушка пропускает высказывания хейтеров мимо ушей, но в этот раз решила ответить обидчикам. «Антидепрессанты — лучший способ поправиться», — написал один из подписчиков. «Бегу в аптеку», — саркастично ответила ему Алена (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

«Что с ногами?» — снова спросили бывшую возлюбленную Тимати. «Слава Богу, функционируют, все окей», — поведала о своем состоянии знаменитость. Действительно, сколько можно терпеть подобные нападки?

Справедливости ради стоит отметить, что и доброжелателей среди фолловеров Шишковой тоже предостаточно. Среди комментариев были и комплименты как в адрес Алены и ее внешности, так и по поводу их с Алисой игр.

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25 июля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @missalena.92/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Алена Шишкова

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Алена Шишкова — обладательница необычной внешности...............Что именно в ней необычного??????? Обыкновенная неинтересная дама, перекроенная. А то что худая, так это как кому комфортно..............ей нравится, и это главное................

  • Аленка, не выкладывай фото, это так просто!!! ))) Проще,чем себя фотошопить! ))) Попробуй!

  • Всё же удлинила передние зубы((( совершенно зря, теперь сама на себя не похожа( это был финальный гвоздь в крышку собственно красоты...

  • А это точно она? Больше похоже что на видео двое детей. Или она и ростом похудела? Неделю назад видела ее, нормально выглядит, ничего тощего нет.

  • Видели мы ту «худобу» на подиуме и в клипе у Араша.

  • Какие у неё ужасные виниры, как пластиковые зубы у бабули. Ноги некрасивые: широкий коленный сустав и тонкие как палки. Не вижу в ней никакой красоты: глаза пустые, выражение лица натужное.

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