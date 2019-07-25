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Ольга Бузова опередила Настю Ивлееву и Ксению Собчак в рейтинге самых успешных звезд до 40

Недавно издание Forbes выпустило рейтинг 40 самых успешных российских звезд в возрасте до 40 лет. Рассказываем, кто в нем занял лидирующие позиции.
Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов

На днях на сайте журнала Forbes появился список самых успешных звезд отечественного спорта и шоу-бизнеса. Несмотря на то, что занимавший первое место два года подряд Александр Овечкин заработал больше остальных (14,5 миллионов долларов), в этот раз он оказался лишь третьим. 

Рейтинг составлялся с учетом трех показателей: уровень дохода (с июня 2018-го по май 2019-го), число упоминаний в СМИ и в соцсетях. Именно благодаря последним двум факторам Овечкина обогнали Хабиб Нурмагомедов с заработком в 11,5 млн долларов и Ольга Бузова (4,4 миллиона долларов).

Ольга Бузова
Ольга Бузова

Примечательно, что доходы певицы растут: за весь 2018 год Ольга заработала 3,9 миллиона долларов и заняла шестую строчку рейтинга. Кстати, в этом году телеведущая снова обогнала Ксению Собчак, которая, в свою очередь, оказалась 12-й. 

  • Хабиб Нурмагомедов
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    Первое место в топе 40 самых богатых и знаменитых, по мнению журнала Forbes, занял Хабиб Нурмагомедов
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Также в рейтинге фигурирует Настя Ивлеева, инстаграм-звезда заняла 14-е место. Помимо нее в список вошли Мария Шарапова, Элджей, Эмин Агаларов, певица Монеточка, Александр Петров, Наталья Водянова, Алина Загитова и другие селебрити.

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25 июля 2019
Текст Авдеева Екатерина
Фото Getty Images, Persona Stars, @khabib_nurmagomedov, @xenia_sobchak, @buzova86, @egorkreed, @timatiofficial/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Вячеслав Евдокимов/ТАСС, PhotoXPress.ru
Теги

Александр Овечкин, Ольга Бузова, Ксения Собчак, Настя Ивлеева, Хабиб Нурмагомедов

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Все эти рейтинги, конечно .... Где Бузова и где Овечкин, и как можно сравнивать несравнимое?

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