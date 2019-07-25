Уехав от маленького сына в Грецию, Виктория Лопырева начала праздновать день рождения раньше времени

26 июля Виктория Лопырева отметит 36-летие. Начать празднование модель и ее возлюбленный Игорь Булатов решили на несколько дней раньше.
А 24 июля Булатов и Лопырева вместе с друзьями сели в частный самолет и улетели на греческий остров Миконос, чтобы несколько дней подряд гулять там на шумных вечеринках.
5-месячного сына Марка Лионеля пара решила с собой не брать — сейчас мальчик отдыхает вместе с бабушкой на одном из курортов Испании.
«Должна сказать, что это — самый счастливый день рождения в моей жизни по целому ряду причин», — призналась в одной из своих инстаграм-историй знаменитая именинница.
Неизвестно, когда Булатов и Лопырева вернутся домой. Вполне возможно, что после празднований с друзьями они отправятся отдыхать вместе с матерью Виктории и своим сыном — ведь влюбленные предпочитают постоянно ездить по миру.