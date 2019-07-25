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Уехав от маленького сына в Грецию, Виктория Лопырева начала праздновать день рождения раньше времени

В этом году Виктория Лопырева начала отмечать свой день рождения намного раньше официальной даты. За прошедшие дни звезда и ее возлюбленный успели развлечься в нескольких городах и странах — вот только сына с собой они ни в одну из поездок не взяли. 
Виктория Лопырева
Игорь Булатов и Виктория Лопырева

26 июля Виктория Лопырева отметит 36-летие. Начать празднование модель и ее возлюбленный Игорь Булатов решили на несколько дней раньше. 

20 июля пара вместе провела день в Москве, а на выходных отправилась в романтическое путешествие в Санкт-Петербург

А 24 июля Булатов и Лопырева вместе с друзьями сели в частный самолет и улетели на греческий остров Миконос, чтобы несколько дней подряд гулять там на шумных вечеринках.

5-месячного сына Марка Лионеля пара решила с собой не брать — сейчас мальчик отдыхает вместе с бабушкой на одном из курортов Испании. 

Вероятно, за сюрпризами, развлечениями и встречами со старыми знакомыми молодая мама не успевает сильно заскучать по ребенку — или же отлично справляется со своими эмоциями.

«Должна сказать, что это — самый счастливый день рождения в моей жизни по целому ряду причин», — призналась в одной из своих инстаграм-историй знаменитая именинница. 

  • Виктория Лопырева
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    Вот уже несколько дней Игорь Булатов и Виктория Лопырева путешествуют по разным городам и странам
    Смотреть галерею

Неизвестно, когда Булатов и Лопырева вернутся домой. Вполне возможно, что после празднований с друзьями они отправятся отдыхать вместе с матерью Виктории и своим сыном — ведь влюбленные предпочитают постоянно ездить по миру. 

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25 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото @lopyrevavika/Instagram
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Виктория Лопырева

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Гость 2019-07-24 09:57:00
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Ну давайте будем честны, не женятся, потому что этот Булатов не зовет ее замуж, вот и все. Если мужчина любит женщину, то он и отношения захочет официально с ней оформить, пусть даже без громкого празднования свадьбы. Просто он не хочет женится, даже при наличии совместного ребенка. Уверена, что Вика бы тут же забыла про все свои рассуждения о неважности штампа в паспорте, если бы он ей предложение сделал.
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194
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