Уехав от маленького сына в Грецию, Виктория Лопырева начала праздновать день рождения раньше времени

В этом году Виктория Лопырева начала отмечать свой день рождения намного раньше официальной даты. За прошедшие дни звезда и ее возлюбленный успели развлечься в нескольких городах и странах — вот только сына с собой они ни в одну из поездок не взяли.

Игорь Булатов и Виктория Лопырева

26 июля Виктория Лопырева отметит 36-летие. Начать празднование модель и ее возлюбленный Игорь Булатов решили на несколько дней раньше.

А 24 июля Булатов и Лопырева вместе с друзьями сели в частный самолет и улетели на греческий остров Миконос, чтобы несколько дней подряд гулять там на шумных вечеринках.

5-месячного сына Марка Лионеля пара решила с собой не брать — сейчас мальчик отдыхает вместе с бабушкой на одном из курортов Испании.

Вероятно, за сюрпризами, развлечениями и встречами со старыми знакомыми молодая мама не успевает сильно заскучать по ребенку — или же отлично справляется со своими эмоциями.

«Должна сказать, что это — самый счастливый день рождения в моей жизни по целому ряду причин», — призналась в одной из своих инстаграм-историй знаменитая именинница.

1 2 3 ... 10 Вот уже несколько дней Игорь Булатов и Виктория Лопырева путешествуют по разным городам и странам

Неизвестно, когда Булатов и Лопырева вернутся домой. Вполне возможно, что после празднований с друзьями они отправятся отдыхать вместе с матерью Виктории и своим сыном — ведь влюбленные предпочитают постоянно ездить по миру.