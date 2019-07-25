Под песню Глюкозы Ксения Собчак веселится с Константином Богомоловым на яхте

Не успели поклонники забыть видео, которое Ксения Собчак выложила в день рождения Константина Богомолова, как подоспел ее новый ролик с режиссером.
Сейчас журналистка и режиссер проводят отпуск в Италии. Конечно же, их отдых не обошелся без морской прогулки на яхте, видео с которой Ксения поспешила опубликовать в Инстаграме.
Фолловерам понравился не только танцующий в ролике Богомолов, но и выбранное музыкальное сопровождение: влюбленные расслаблялись под песни Глюкозы и Елены Ваенги.
Судя по всему, звездная пара очень любит отечественных исполнителей. Недавно Ксения призналась в любви Константину словами из песни Наташи Королевой «Маленькая страна».