Под песню Глюкозы Ксения Собчак веселится с Константином Богомоловым на яхте

Только недавно Ксения Собчак начала публиковать фото с Константином Богомоловым. На этот раз телеведущая выложила видео с совместного отдыха с возлюбленным.

Ксения Собчак и Константин Богомолов

Не успели поклонники забыть видео, которое Ксения Собчак выложила в день рождения Константина Богомолова, как подоспел ее новый ролик с режиссером.



Сейчас журналистка и режиссер проводят отпуск в Италии. Конечно же, их отдых не обошелся без морской прогулки на яхте, видео с которой Ксения поспешила опубликовать в Инстаграме.



Фолловерам понравился не только танцующий в ролике Богомолов, но и выбранное музыкальное сопровождение: влюбленные расслаблялись под песни Глюкозы и Елены Ваенги.

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Судя по всему, звездная пара очень любит отечественных исполнителей. Недавно Ксения призналась в любви Константину словами из песни Наташи Королевой «Маленькая страна».