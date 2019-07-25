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Под песню Глюкозы Ксения Собчак веселится с Константином Богомоловым на яхте

Только недавно Ксения Собчак начала публиковать фото с Константином Богомоловым. На этот раз телеведущая выложила видео с совместного отдыха с возлюбленным.
Ксения Собчак, Константин Богомолов
Ксения Собчак и Константин Богомолов

Не успели поклонники забыть видео, которое Ксения Собчак выложила в день рождения Константина Богомолова, как подоспел ее новый ролик с режиссером. 

Сейчас журналистка и режиссер проводят отпуск в Италии. Конечно же, их отдых не обошелся без морской прогулки на яхте, видео с которой Ксения поспешила опубликовать в Инстаграме. 

Фолловерам понравился не только танцующий в ролике Богомолов, но и выбранное музыкальное сопровождение: влюбленные расслаблялись под песни Глюкозы и Елены Ваенги.

Судя по всему, звездная пара очень любит отечественных исполнителей. Недавно Ксения призналась в любви Константину словами из песни Наташи Королевой «Маленькая страна».

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25 июля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @konbog75, @xenia_sobchak/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Ксения Собчак

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