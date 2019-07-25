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10-ярусный торт, 250 гостей и подарки за сотни тысяч долларов: как Дженнифер Лопес отметила 50-летие

24 июля Дженнифер Лопес исполнилось 50 лет. По этому случаю звезда ненадолго вернулась из мирового турне в Майами и закатила шикарную вечеринку, о которой еще долго будут вспоминать ее знаменитые друзья. 
Дженнифер Лопес, Алекс Родригез
Дженнифер Лопес и Алекс Родригез

В минувшую среду свой юбилей отметила Дженнифер Лопес. Уже не первую неделю певица гастролирует со своей новой шоу-программой, но откладывать празднование дня рождения она не захотела. 

Незадолго до торжества Лопес вернулась из тура в Майами, чтобы провести время с семьей и друзьями. 

24 июля родственники начали удивлять Дженнифер с самого утра. Главным сюрпризом стал подарок от ее жениха Алекса Родригеза — мужчина преподнес возлюбленной ключи от новенького Porshe. Обрадовавшаяся именинница сразу же прокатила на нем всю семью. 

Дженнифер Лопес, Алекс Родригез

А ближе к вечеру знаменитость в компании детей и будущего мужа отправилась в особняк Глории и Эмилио Эстефан — там собрались 250 самых близких друзей певицы. 

Судя по нарядам гостей, на вечеринке был заявлен строгий дресс-код.

А вот сама виновница торжества появилась на мероприятии в смелом платье золотого цвета, еще раз убедив всех присутствующих, что в 50 лет можно сногсшибательно выглядеть!

Весь вечер Лопес буквально светилась от счастья и не отходила от Алекса Родригеза — видимо, она сильно соскучилась по возлюбленному. 

В разгар вечеринки (!) четверо официантов вынесли для именинницы огромный 10-ярусный торт, высота которого равна примерно полутора метрам.

Кажется, Дженнифер загадала что-то связанное с ее будущим браком, ведь сразу после задувания свечей она поцеловала своего возлюбленного. 

Затем все гости вышли на улицу, чтобы полюбоваться грандиозным салютом. 

Но и на этим вечер не закончился. Самые стойкие остались зажигать под музыкальные сеты друзей-диджеев Джей Ло. Судя по видео, там было очень круто!

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25 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото @arod/Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Дженнифер Лопес, Алекс Родригез

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Шикарно она конечно выглядит, для своего возраста, молодец. И климакс отодвигает, как может, потому что после него уже ничего не сделаешь!

  • Выглядит реально на 35. Потрясающе. Тонус кожи, лицо, фигура - отпад

  • Хороша красотка, ничего не скажешь

  • Я стесняюсь спросить, что это на 6 фото? Сосок?

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