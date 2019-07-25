10-ярусный торт, 250 гостей и подарки за сотни тысяч долларов: как Дженнифер Лопес отметила 50-летие

В минувшую среду свой юбилей отметила Дженнифер Лопес. Уже не первую неделю певица гастролирует со своей новой шоу-программой, но откладывать празднование дня рождения она не захотела.
24 июля родственники начали удивлять Дженнифер с самого утра. Главным сюрпризом стал подарок от ее жениха Алекса Родригеза — мужчина преподнес возлюбленной ключи от новенького Porshe. Обрадовавшаяся именинница сразу же прокатила на нем всю семью.
А ближе к вечеру знаменитость в компании детей и будущего мужа отправилась в особняк Глории и Эмилио Эстефан — там собрались 250 самых близких друзей певицы.
А вот сама виновница торжества появилась на мероприятии в смелом платье золотого цвета, еще раз убедив всех присутствующих, что в 50 лет можно сногсшибательно выглядеть!
Весь вечер Лопес буквально светилась от счастья и не отходила от Алекса Родригеза — видимо, она сильно соскучилась по возлюбленному.
В разгар вечеринки (!) четверо официантов вынесли для именинницы огромный 10-ярусный торт, высота которого равна примерно полутора метрам.
Затем все гости вышли на улицу, чтобы полюбоваться грандиозным салютом.
Но и на этим вечер не закончился. Самые стойкие остались зажигать под музыкальные сеты друзей-диджеев Джей Ло. Судя по видео, там было очень круто!