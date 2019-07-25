10-ярусный торт, 250 гостей и подарки за сотни тысяч долларов: как Дженнифер Лопес отметила 50-летие

24 июля Дженнифер Лопес исполнилось 50 лет. По этому случаю звезда ненадолго вернулась из мирового турне в Майами и закатила шикарную вечеринку, о которой еще долго будут вспоминать ее знаменитые друзья.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригез

В минувшую среду свой юбилей отметила Дженнифер Лопес. Уже не первую неделю певица гастролирует со своей новой шоу-программой, но откладывать празднование дня рождения она не захотела.

Незадолго до торжества Лопес вернулась из тура в Майами, чтобы провести время с семьей и друзьями.

24 июля родственники начали удивлять Дженнифер с самого утра. Главным сюрпризом стал подарок от ее жениха Алекса Родригеза — мужчина преподнес возлюбленной ключи от новенького Porshe. Обрадовавшаяся именинница сразу же прокатила на нем всю семью.

А ближе к вечеру знаменитость в компании детей и будущего мужа отправилась в особняк Глории и Эмилио Эстефан — там собрались 250 самых близких друзей певицы.

Судя по нарядам гостей, на вечеринке был заявлен строгий дресс-код.

А вот сама виновница торжества появилась на мероприятии в смелом платье золотого цвета, еще раз убедив всех присутствующих, что в 50 лет можно сногсшибательно выглядеть!



Весь вечер Лопес буквально светилась от счастья и не отходила от Алекса Родригеза — видимо, она сильно соскучилась по возлюбленному.



В разгар вечеринки (!) четверо официантов вынесли для именинницы огромный 10-ярусный торт, высота которого равна примерно полутора метрам.

Кажется, Дженнифер загадала что-то связанное с ее будущим браком, ведь сразу после задувания свечей она поцеловала своего возлюбленного.

Затем все гости вышли на улицу, чтобы полюбоваться грандиозным салютом.

Но и на этим вечер не закончился. Самые стойкие остались зажигать под музыкальные сеты друзей-диджеев Джей Ло. Судя по видео, там было очень круто!