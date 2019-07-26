Бывшая жена Эмина Агаларова вышла на красную дорожку со сломанной рукой

На время музыкального фестиваля «Жара» российская музыкальная тусовка перебралась в Баку. Приглашение на церемонию открытия получила и бывшая жена организатора мероприятия Эмина Агаларова Лейла Алиева.
Многодетная мама удивила всех своим появлением на красной дорожке. И дело не только в ее эффектном черном платье. Образ Лейлы дополнили сумочка в тон... и фиксатор для сломанной руки. Тоже черный.
Свою травму Алиева никак не прокомментировала, однако заметим, что этот «аксессуар» не испортил образ дочери президента Азербайджана. Да и все внимание присутствующих было направлено на ее очаровательную улыбку.