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Бывшая жена Эмина Агаларова вышла на красную дорожку со сломанной рукой

25 июля в Баку стартовал один из самых масштабных музыкальных фестивалей этого лета, организатором которого является Эмин Агаларов. Конечно же, такое событие не смогли пропустить звездные друзья бизнесмена. Среди гостей церемонии открытия была и его экс-супруга Лейла Алиева.
Лейла Алиева
Лейла Алиева

На время музыкального фестиваля «Жара» российская музыкальная тусовка перебралась в Баку. Приглашение на церемонию открытия получила и бывшая жена организатора мероприятия Эмина Агаларова Лейла Алиева. 

Лейла Алиева
Лейла Алиева

Многодетная мама удивила всех своим появлением на красной дорожке. И дело не только в ее эффектном черном платье. Образ Лейлы дополнили сумочка в тон... и фиксатор для сломанной руки. Тоже черный. 

  • Лейла Алиева
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    Образ Лейлы Алиевой на церемонии открытия фестиваля «Жара» стал одним из самых обсуждаемых
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Свою травму Алиева никак не прокомментировала, однако заметим, что этот «аксессуар» не испортил образ дочери президента Азербайджана. Да и все внимание присутствующих было направлено на ее очаровательную улыбку.

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26 июля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @leyla/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Лейла Алиева

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • В молодости Лейла была миленькой. Со временем и с пластическими операциями она сильно изменилась, не в лучшую сторону. Ещё как-то не пойму, что у неё с шей, в некоторых ракурсах выглядит странно?

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