Бывшая жена Эмина Агаларова вышла на красную дорожку со сломанной рукой

25 июля в Баку стартовал один из самых масштабных музыкальных фестивалей этого лета, организатором которого является Эмин Агаларов. Конечно же, такое событие не смогли пропустить звездные друзья бизнесмена. Среди гостей церемонии открытия была и его экс-супруга Лейла Алиева.

Лейла Алиева

На время музыкального фестиваля «Жара» российская музыкальная тусовка перебралась в Баку. Приглашение на церемонию открытия получила и бывшая жена организатора мероприятия Эмина Агаларова Лейла Алиева.

Лейла Алиева

Многодетная мама удивила всех своим появлением на красной дорожке. И дело не только в ее эффектном черном платье. Образ Лейлы дополнили сумочка в тон... и фиксатор для сломанной руки. Тоже черный.



1 2 3 ... 10 Образ Лейлы Алиевой на церемонии открытия фестиваля «Жара» стал одним из самых обсуждаемых

Свою травму Алиева никак не прокомментировала, однако заметим, что этот «аксессуар» не испортил образ дочери президента Азербайджана. Да и все внимание присутствующих было направлено на ее очаровательную улыбку.