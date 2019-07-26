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Настя Ивлеева призналась, что боится потерять Элджея

Новым гостем программы Насти Ивлеевой Agentshow стала Лолита Милявская. Во время беседы 55-летняя певица поинтересовалась личной жизнью 28-летней ведущей и получила развернутый ответ.
Рэпер Элджей, Настя Ивлеева
Элджей и Настя Ивлеева

Главной героиней последней в этом сезоне программы Agentshow стала Лолита Милявская. Певица отвечала на разные, порой каверзные вопросы ведущей. Однако сумела задать Насте и свои.

Настя Ивлеева, Лолита Милявская
Настя Ивлеева и Лолита Милявская

Лолита затронула тему отношений Ивлеевой и Элджея. Инстаграм-знаменитость ответила сразу и предельно честно, хотя обычно оставляет подобные вопросы без ответов. 

«Когда ты влюблен очень сильно, и эти отношения действительно делают тебя счастливой, то, конечно, страшно потерять человека, которого любишь», — поделилась своими переживаниями Ивлеева. 

«На данный момент я даже не хочу думать о том, что мои отношения могут остыть или перейти в позицию тухлой субстанции. Я счастлива», — продолжила телеведущая. 

  • Рэпер Элджей
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    По многочисленным заявкам поклонников рэпер Элджей пришел на программу Насти Ивлеевой
    Смотреть галерею

К слову, на радость фанатам влюбленных, в конце эфира появился и сам Элджей. Однако он не сказал ни слова и лишь позировал около машины.

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26 июля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Настя Ивлеева/YouTube.com, @_agentgirl, @nastyaivleeva/Instagram
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Лолита Милявская, Настя Ивлеева, Рэпер Элджей

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Не удивилась, он еще и обеспечен. Дал ей новый уровень в карьре.

  • Они счастливы, видно, нашли друг друга. Настя в лучшую сторону изменилась, снялась в фильме, занялась спортом, новве проекты реализовывает.

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