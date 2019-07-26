Настя Ивлеева призналась, что боится потерять Элджея

Новым гостем программы Насти Ивлеевой Agentshow стала Лолита Милявская. Во время беседы 55-летняя певица поинтересовалась личной жизнью 28-летней ведущей и получила развернутый ответ.

Элджей и Настя Ивлеева

Главной героиней последней в этом сезоне программы Agentshow стала Лолита Милявская. Певица отвечала на разные, порой каверзные вопросы ведущей. Однако сумела задать Насте и свои.



Настя Ивлеева и Лолита Милявская

Лолита затронула тему отношений Ивлеевой и Элджея. Инстаграм-знаменитость ответила сразу и предельно честно, хотя обычно оставляет подобные вопросы без ответов.



«Когда ты влюблен очень сильно, и эти отношения действительно делают тебя счастливой, то, конечно, страшно потерять человека, которого любишь», — поделилась своими переживаниями Ивлеева.

«На данный момент я даже не хочу думать о том, что мои отношения могут остыть или перейти в позицию тухлой субстанции. Я счастлива», — продолжила телеведущая.



1 2 3 ... 10 По многочисленным заявкам поклонников рэпер Элджей пришел на программу Насти Ивлеевой

К слову, на радость фанатам влюбленных, в конце эфира появился и сам Элджей. Однако он не сказал ни слова и лишь позировал около машины.