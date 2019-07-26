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Анна Седокова предстала в образе лютой рокерши с пирсингом

Анна Седокова часто удивляет поклонников своими аутфитами. Сегодня она секс-бомба в латексном платье, а завтра — скромная «библиотекарша» в очках и брючном костюме. На днях певица примерила совершенно новый для себя образ.
Анна Седокова
Анна Седокова

Анна Седокова — обладательница пышных форм, которые не стесняется демонстрировать. На публике она часто появляется в откровенных нарядах, а в ее Инстаграме фото в бикини — совсем не редкость. 

Однако на днях 36-летняя артистка поделилась фотографиями, на которых предстала совершенно в новом для себя образе: рокерская косуха, чокер, зачесанные назад волосы, руки в «татуировках», черная помада, да еще и кольцо в нижней губе — да, такую Анну Седокову мы еще не видели!

Многие фолловеры, заметив снимки, согласились с нами. «Неожиданный образ, классно выглядишь», «Что-то новое и крутое», «Не перестаешь удивлять!» — писали восторженные комментаторы. А как вам новый имидж звезды?

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26 июля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @dvelichko, @annasedokova/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Анна Седокова

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