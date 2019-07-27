Вечеринки нон-стоп, цветы и торт от любимого: как Виктория Лопырева отмечает день рождения в Греции

Пожалуй, 36-летие Виктории Лопыревой еще надолго запомнится ей самой и ее близким. Модель провела три незабываемых дня в Греции вместе с возлюбленным и большой компанией друзей.

Виктория Лопырева

26 июля Виктории Лопыревой исполнилось 36 лет. Свои дни рождения звезда всегда празднует с большим размахом и не по одному дню подряд. Став молодой мамой, модель даже не подумывала отказываться от ежегодной традиции. Но не стала.

Сначала пара провела несколько дней в России. А 24 июля Игорь и Виктория вместе с друзьями улетели на греческий остров Миконос, известный своими ночными клубами и шумными вечеринками.

Вот уже несколько дней компания поздравляет именинницу, поднимая за нее бокалы, а также танцует до упаду и посещает самые крутые места острова.

Кажется, молодую маму не беспокоит небольшая разлука с сыном — наоборот, она старается оторваться по полной перед возвращением к малышу.

К тому же все эти дни рядом с Лопыревой отец Марка Лионеля Игорь Булатов. Он не дает ей заскучать — днем балует десертами и устраивает званые обеды для всей компании, а по вечерам вместе с любимой зажигает на танцполе.

Пользователи Сети предполагают, что во время празднований Булатов мог сделать избраннице предложение. Некоторые заметили, что в последние дни на безымянном пальце Виктории красуется кольцо с бриллиантом внушительного размера. Впрочем, сами влюбленные предпочитают не комментировать планы на будущее — тем более совсем недавно модель высказывалась против официального заключения отношений.

1 2 3 ... 10 Виктория Лопырева несколько дней подряд отмечает день рождения

За прошедшие дни Лопырева получила поздравления не только от тысяч поклонников, но и от множества знаменитых друзей. Праздничные видео-послания для нее записали Николай Басков, Лолита Милявская, Нюша, Артем Дзюба и многие другие.