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Вечеринки нон-стоп, цветы и торт от любимого: как Виктория Лопырева отмечает день рождения в Греции

Пожалуй, 36-летие Виктории Лопыревой еще надолго запомнится ей самой и ее близким. Модель провела три незабываемых дня в Греции вместе с возлюбленным и большой компанией друзей. 
Виктория Лопырева
Виктория Лопырева

26 июля Виктории Лопыревой исполнилось 36 лет. Свои дни рождения звезда всегда празднует с большим размахом и не по одному дню подряд. Став молодой мамой, модель даже не подумывала отказываться от ежегодной традиции. Но не стала.

Вместе с возлюбленным Игорем Булатовым они оставили 5-месячного сына маме Лопыревой Ирине и отправились в большое путешествие

Сначала пара провела несколько дней в России. А 24 июля Игорь и Виктория вместе с друзьями улетели на греческий остров Миконос, известный своими ночными клубами и шумными вечеринками. 

Вот уже несколько дней компания поздравляет именинницу, поднимая за нее бокалы, а также танцует до упаду и посещает самые крутые места острова. 

Кажется, молодую маму не беспокоит небольшая разлука с сыном — наоборот, она старается оторваться по полной перед возвращением к малышу. 

К тому же все эти дни рядом с Лопыревой отец Марка Лионеля Игорь Булатов. Он не дает ей заскучать — днем балует десертами и устраивает званые обеды для всей компании, а по вечерам вместе с любимой зажигает на танцполе. 

Пользователи Сети предполагают, что во время празднований Булатов мог сделать избраннице предложение. Некоторые заметили, что в последние дни на безымянном пальце Виктории красуется кольцо с бриллиантом внушительного размера. Впрочем, сами влюбленные предпочитают не комментировать планы на будущее — тем более совсем недавно модель высказывалась против официального заключения отношений. 

За прошедшие дни Лопырева получила поздравления не только от тысяч поклонников, но и от множества знаменитых друзей. Праздничные видео-послания для нее записали Николай Басков, Лолита Милявская, Нюша, Артем Дзюба и многие другие. 

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27 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Виктория Лопырева

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Булатов вид охреневающий, конечно

  • Тот случай когда годы идут а мудрости не появляется.

  • Тот случай когда годы идут а мудрости не появляется.

  • опять 36????))) уже который год.

  • "Став молодой мамой, модель даже не подумывала отказываться от ежегодной традиции. Но не стала'"Источник: http://www.woman.ru/stars/medley1/article/230905/© Woman.rСтесняюсь спросить, это что за фразеологизм?

  • Не знаю почему, но видео с танцем вызвало отвращение, показуха и пошлятина, вроде и ребенка уже родили, так они его сплавили бабушке, а сами ошалелые трутся как малолетки на глазах у всех

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Ну давайте будем честны, не женятся, потому что этот Булатов не зовет ее замуж, вот и все. Если мужчина любит женщину, то он и отношения захочет официально с ней оформить, пусть даже без громкого празднования свадьбы. Просто он не хочет женится, даже при наличии совместного ребенка. Уверена, что Вика бы тут же забыла про все свои рассуждения о неважности штампа в паспорте, если бы он ей предложение сделал.
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