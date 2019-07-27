Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Соседям Меган Маркл и принца Гарри запретили разговаривать с ними

На этой неделе неподалеку от резиденции герцога и герцогини Сассекских состоялось собрание для местных жильцов. Во время него соседям членов британской королевской семьи озвучили целый свод правил, которые они должны соблюдать при встрече с Гарри и Меган. 
Принц Гарри, Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл

Незадолго до рождения сына принц Гарри и Меган Маркл перебрались в загородный особняк Фрогмор-хаус, расположенный неподалеку от Виндзорского замка, где проживает Елизавета II. 

Поговаривают, что пара переехала в небольшое поместье для того, чтобы поменьше общаться с родственниками и жить своей жизнью.
Принц Гарри, Меган Маркл
 

По сообщениям The Sun, недавно один из сотрудников Гарри и Меган провел собрание для людей, проживающих неподалеку от Фрогмор-хаус. 

На встрече каждому жителю элитного района был выдан список правил, которые они должны соблюдать при встрече с принцем и его супругой. 

По словам очевидцев, с которыми связался таблоид, жителям запрещено разговаривать со знаменитой парой, просить показать сына и даже... играть с их собаками! Да-да, вы не ослышались — людям нельзя подходить к питомцам Меган и Гарри и даже пытаться привлечь их внимание. 

  • Меган Маркл, Принц Гарри
    1 2 3 ...10
    Соседи принца Гарри и Меган Маркл теперь не могут разговаривать и даже приветствовать их
    Смотреть галерею

Соседей сильно смутили предъявленные требования. «Каждый, кто здесь живет, работает на королевскую семью и прекрасно знает, как нужно себя вести — зачем нам об этом напоминать?» — сказал порталу один из инсайдеров. Кроме того, некоторые собеседники The Sun сообщили, что королева, например, всегда приветлива с персоналом, а иногда даже приглашает соседей вместе выпить чай.

Перейти к обсуждению 4


27 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Instagram
Теги

Принц Гарри, Меган Маркл

Реклама

4 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Че они там содержат? Меньше пенни их налоги на бкс. Скажите спасибо, что вам с ними просто разговаривать нельзя, а у нас люди в пробках часами стоят из-за таких «королевских» особ, и среди обычных людей наши властьимущие вообще не появляются, а появятся, так кордон охраны всех раскидает махом.

  • Че они там содержат? Меньше пенни их налоги на бкс. Скажите спасибо, что вам с ними просто разговаривать нельзя, а у нас люди в пробках часами стоят из-за таких «королевских» особ, и среди обычных людей наши властьимущие вообще не появляются, а появятся, так кордон охраны всех раскидает махом.

  • Меган из грязи в князи вылезла и начала в простых людей костями бросаться. Хотя вся королевская семья живёт на деньги обычных налогоплательщиков. Надеюсь, ей скоро дадут пинка из дворца

  • Меган жжёт конечно. Из второсортной актрисульки она наконец добралась до денег, славы и власти.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-07-24 09:57:00
206
Вот всегда поражалась гениальности маркетологов Эрмэ - столько лет втюхивать эту весьма спорную "бабушкину" модель за сотни тысяч долларов, это реально надо быть гением
Айза Анохина купила сумку за 1,5 миллиона рублей, но счастливее не стала
76 Комментариев
Гость 2019-07-24 12:16:00
203
Ну давайте будем честны, не женятся, потому что этот Булатов не зовет ее замуж, вот и все. Если мужчина любит женщину, то он и отношения захочет официально с ней оформить, пусть даже без громкого празднования свадьбы. Просто он не хочет женится, даже при наличии совместного ребенка. Уверена, что Вика бы тут же забыла про все свои рассуждения о неважности штампа в паспорте, если бы он ей предложение сделал.
Виктория Лопырева ответила на вопрос, когда состоится ее свадьба с Игорем Булатовым
71 Комментариев
Гость 2019-07-24 07:59:00
194
Интересная статья. И героиня красавица. Самое ужасное в этой истории это конечно смерть малыша. Если это папаша заказал, то конечно получил по заслугам
Женщина ее мечты: как последняя Мисс СССР после любовных драм с мужчинами вступила в брак с известной теннисисткой
92 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.