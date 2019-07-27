Соседям Меган Маркл и принца Гарри запретили разговаривать с ними

На этой неделе неподалеку от резиденции герцога и герцогини Сассекских состоялось собрание для местных жильцов. Во время него соседям членов британской королевской семьи озвучили целый свод правил, которые они должны соблюдать при встрече с Гарри и Меган.

Принц Гарри и Меган Маркл

Незадолго до рождения сына принц Гарри и Меган Маркл перебрались в загородный особняк Фрогмор-хаус, расположенный неподалеку от Виндзорского замка, где проживает Елизавета II.

Поговаривают, что пара переехала в небольшое поместье для того, чтобы поменьше общаться с родственниками и жить своей жизнью.

По сообщениям The Sun, недавно один из сотрудников Гарри и Меган провел собрание для людей, проживающих неподалеку от Фрогмор-хаус.

На встрече каждому жителю элитного района был выдан список правил, которые они должны соблюдать при встрече с принцем и его супругой.

По словам очевидцев, с которыми связался таблоид, жителям запрещено разговаривать со знаменитой парой, просить показать сына и даже... играть с их собаками! Да-да, вы не ослышались — людям нельзя подходить к питомцам Меган и Гарри и даже пытаться привлечь их внимание.

1 2 3 ... 10 Соседи принца Гарри и Меган Маркл теперь не могут разговаривать и даже приветствовать их

Соседей сильно смутили предъявленные требования. «Каждый, кто здесь живет, работает на королевскую семью и прекрасно знает, как нужно себя вести — зачем нам об этом напоминать?» — сказал порталу один из инсайдеров. Кроме того, некоторые собеседники The Sun сообщили, что королева, например, всегда приветлива с персоналом, а иногда даже приглашает соседей вместе выпить чай.