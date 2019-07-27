Соседям Меган Маркл и принца Гарри запретили разговаривать с ними

Незадолго до рождения сына принц Гарри и Меган Маркл перебрались в загородный особняк Фрогмор-хаус, расположенный неподалеку от Виндзорского замка, где проживает Елизавета II.
По сообщениям The Sun, недавно один из сотрудников Гарри и Меган провел собрание для людей, проживающих неподалеку от Фрогмор-хаус.
По словам очевидцев, с которыми связался таблоид, жителям запрещено разговаривать со знаменитой парой, просить показать сына и даже... играть с их собаками! Да-да, вы не ослышались — людям нельзя подходить к питомцам Меган и Гарри и даже пытаться привлечь их внимание.
Соседей сильно смутили предъявленные требования. «Каждый, кто здесь живет, работает на королевскую семью и прекрасно знает, как нужно себя вести — зачем нам об этом напоминать?» — сказал порталу один из инсайдеров. Кроме того, некоторые собеседники The Sun сообщили, что королева, например, всегда приветлива с персоналом, а иногда даже приглашает соседей вместе выпить чай.