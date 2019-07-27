На красной дорожке «Жары» Лейла Алиева сняла с себя серьги и подарила поклоннице

Фестиваль «Жара» (а точнее его герои) умеют удивлять. 27 июля на красной дорожке третьего дня среди прочих гостей появилась Лейла Алиева. Бывшую супругу Эмина Агаларова просто обожают в Азербайджане. И есть за что: Лейла — без преувеличений добрейшей души человек.
Участники фестиваля уже привыкли к тому, что Алиева идет по красной дорожке очень долго. Все потому, что она никому (подчеркиваем: никому!) не отказывает в просьбе сфотографироваться, пообщаться.
Тем не менее 27 июля Лейла по-настоящему удивила всех: дочь президента Азербайджана разговорилась с одной из поклонниц и влюбилась в ее брошь, о чем непременно сказала. Фанатка подарила украшение Алиевой, и та не осталась в долгу: со словами «в этой жизни нужно уметь отдавать» Лейла вручила женщине серьги, которые сняла с себя.
Поступок Алиевой невозможно переоценить. И в этом вся она: доброта у Лейлы в крови. А что вы думаете об этом?