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На красной дорожке «Жары» Лейла Алиева сняла с себя серьги и подарила поклоннице

«Жара» в Баку в самом разгаре. Порой гости красной дорожки удивляют не только нарядами: общаясь с поклонницей, Лейла Алиева сняла с себя серьги и подарила их! 
Лейла Алиева с сыном
Лейла Алиева с сыном

Фестиваль «Жара» (а точнее его герои) умеют удивлять. 27 июля на красной дорожке третьего дня среди прочих гостей появилась Лейла Алиева. Бывшую супругу Эмина Агаларова просто обожают в Азербайджане. И есть за что: Лейла — без преувеличений добрейшей души человек. 

Участники фестиваля уже привыкли к тому, что Алиева идет по красной дорожке очень долго. Все потому, что она никому (подчеркиваем: никому!) не отказывает в просьбе сфотографироваться, пообщаться. 

Тем не менее 27 июля Лейла по-настоящему удивила всех: дочь президента Азербайджана разговорилась с одной из поклонниц и влюбилась в ее брошь, о чем непременно сказала. Фанатка подарила украшение Алиевой, и та не осталась в долгу: со словами «в этой жизни нужно уметь отдавать» Лейла вручила женщине серьги, которые сняла с себя. 

Поступок Алиевой невозможно переоценить. И в этом вся она: доброта у Лейлы в крови. А что вы думаете об этом? 

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27 июля 2019
Текст Саша Белая
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @leyla999/ Instagram
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Лейла Алиева

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3 комментария Добавить комментарий
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  • "Поклонница" подставная 100%

  • Господи что им серьги тд подарить весь бюджет республики в их руках.

  • Нравится она мне очень. Осталась с бывшим мужем в хороших отношениях, а это на сегодняшний день большая редкость. Девочку к себе в семью взяла, добрейшей души человечек.

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