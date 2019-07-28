Шоу со змеями и личный трон: Джиган и Оксана Самойлова с размахом отпраздновали 8-летие старшей дочери Ариелы

27 июля исполнилось 8 лет старшей дочери Оксаны Самойловой и Джигана Ариеле. По этому поводу на целый день знаменитые родители превратили свой двор в сказочный мир древней Греции и подарили девочке множество роскошных подарков.

27 июля отмечала 8-й день рождения старшая дочь Джигана и Оксаны Самойловой Ариела. Утром звездная пара подарила девочке множество подарков, не оставивших равнодушными ее саму и младших сестер — игрушки, косметику и одежду.

Среди презентов Ариелы была даже пачка сторублевых купюр — наверное, родители решили, что их наследнице пора научиться обращаться с деньгами.

С раннего утра во дворе дома Самойловой и Джигана множество рабочих устанавливали декорации для грядущей детской вечеринки. На этот раз знаменитое семейство и их гости стали богами Олимпа. Ариела восседала на золотом троне — а ее сестры все ждали, когда она даст им тоже на него взобраться.

Детей развлекали актеры, переодетые в костюмы героев мифических легенд — Зевса, Медузы Горгоны, Минотавра и других.

Оксана Самойлова тоже решила выступить в роли богини и примерила на себя образ жены Зевса Геры.

А вот Джиган решил не участвовать в костюмированном представлении и просто оделся в тон светлых туник супруги и дочерей.

Еще одним развлечением на вечеринке стали прирученные змеи. Дочери рэпера и бизнесвумен без страха держали в руках пресмыкающихся и даже вешали их себе на шею.