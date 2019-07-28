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Алана Мамаева объяснила, зачем продает машину осужденного мужа

На днях супруга Павла Мамаева выставила на продажу дорогостоящий внедорожник. Получив тысячи вопросов об этом, женщина озвучила причины, по которым ей придется передать авто другому владельцу.
Павел Мамаев, Алана Мамаева
Павел и Алана Мамаевы

25 июля Алана Мамаева выставила на продажу автомобиль своего мужа — внедорожник Mercedes AMG G63, стоимость которого оценивается минимум в 12 миллионов рублей. 

Пользователи Сети предположили, что Алана продает машину, потому что в отсутствие мужа испытывает финансовые трудности. 

До ноября фигурант одного из самых скандальных дел последних лет Павел Мамаев проведет в заключении в одной из колоний в Белгородской области. 

Алана Мамаева
 

Столкнувшись с тысячами вопросов и десятками публикаций в СМИ, Мамаева решила поведать, почему ей придется продать любимое авто мужа, на котором он ездил почти 4 года. 

Как оказалось, молодая женщина, которая нигде не работает, действительно осталась без денег.

«Отец Паши забрал все деньги, и на Пашину просьбу вернуть средства семье, ответил: ''Выйдешь — заберешь''», — сообщила в своих инстаграм-историях бывшая модель. 

По словам Аланы, супруг сам попросил ее продать машину — а ведь многие фолловеры считали, что Павел разозлится на жену за такой поступок. Что же, остается надеяться, что у женщины получится быстро найти нового владельца и беспроблемно совершить сделку. 

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28 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото @alana_mamaeva/Instagram
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Павел Мамаев, Алана Мамаева

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