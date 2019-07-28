Алана Мамаева объяснила, зачем продает машину осужденного мужа

25 июля Алана Мамаева выставила на продажу автомобиль своего мужа — внедорожник Mercedes AMG G63, стоимость которого оценивается минимум в 12 миллионов рублей.
До ноября фигурант одного из самых скандальных дел последних лет Павел Мамаев проведет в заключении в одной из колоний в Белгородской области.
Столкнувшись с тысячами вопросов и десятками публикаций в СМИ, Мамаева решила поведать, почему ей придется продать любимое авто мужа, на котором он ездил почти 4 года.
«Отец Паши забрал все деньги, и на Пашину просьбу вернуть средства семье, ответил: ''Выйдешь — заберешь''», — сообщила в своих инстаграм-историях бывшая модель.
По словам Аланы, супруг сам попросил ее продать машину — а ведь многие фолловеры считали, что Павел разозлится на жену за такой поступок. Что же, остается надеяться, что у женщины получится быстро найти нового владельца и беспроблемно совершить сделку.