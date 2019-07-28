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Екатерина Климова провела вечер в компании гражданской жены своего бывшего супруга

С момента развода Екатерины Климовой и Ильи Хорошилова прошло уже 15 лет. Судя по всему, бывшие супруги не имеют друг к другу никаких претензий. Наоборот, актриса даже общается с новой избранницей экс-возлюбленного Еленой Бирюковой. 
Екатерина Климова
Екатерина Климова

Еще учась в школе, будущая звезда российского кинематографа Екатерина Климова познакомилась с ювелиром Ильей Хорошиловым, а через некоторое время вышла за него замуж. 

В 2004-м, спустя два года после рождения дочери Лизы, пара развелась, но сохранила теплые отношения. 

Екатерина и Илья регулярно встречаются, чтобы провести время с общей дочерью. В такие моменты Климова видится и с новой возлюбленной экс-супруга, актрисой Еленой Бирюковой.

Екатерина Климова, Елена Бирюкова
Екатерина Климова и Елена Бирюкова

Уже много лет Хорошилов и Бирюкова живут в гражданском браке и воспитывают 7-летнюю дочь Аглаю. Судя по всему, все эти годы актрисы поддерживают дружеские отношения. 

Недавно в микроблоге Екатерины появилось новое совместное фото — женщины вместе приехали в Санкт-Петербург. 

Также знаменитость поделилась кадрами со своей старшей дочерью и экс-супругом Ильей, сделанными в храме. Наверное, все они чувствуют себя большой семьей и радуются встречам. 

Напомним, вскоре после развода с Хорошиловым артистка вышла замуж за коллегу по съемкам Игоря Петренко. В 2014-м пара развелась. В конце июня Климова расторгла брак со своим третьим мужем Гелой Месхи, с которым прожила около 4 лет. 

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28 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, PhotoXPress.ru, Persona Stars, Вячеслав Прокофьев/ТАСС, Андрей Калмыков/Woman.ru, @birukovagram, @geweller76, @klimovagram/Instagram
Теги

Екатерина Климова, Елена Бирюкова, Гела Месхи

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