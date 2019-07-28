Екатерина Климова провела вечер в компании гражданской жены своего бывшего супруга

Еще учась в школе, будущая звезда российского кинематографа Екатерина Климова познакомилась с ювелиром Ильей Хорошиловым, а через некоторое время вышла за него замуж.
Екатерина и Илья регулярно встречаются, чтобы провести время с общей дочерью. В такие моменты Климова видится и с новой возлюбленной экс-супруга, актрисой Еленой Бирюковой.
Уже много лет Хорошилов и Бирюкова живут в гражданском браке и воспитывают 7-летнюю дочь Аглаю. Судя по всему, все эти годы актрисы поддерживают дружеские отношения.
Также знаменитость поделилась кадрами со своей старшей дочерью и экс-супругом Ильей, сделанными в храме. Наверное, все они чувствуют себя большой семьей и радуются встречам.
Напомним, вскоре после развода с Хорошиловым артистка вышла замуж за коллегу по съемкам Игоря Петренко. В 2014-м пара развелась. В конце июня Климова расторгла брак со своим третьим мужем Гелой Месхи, с которым прожила около 4 лет.