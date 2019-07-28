Камила Морроне ответила тем, кто критикует ее отношения с Леонардо Ди Каприо и предрекает им скорый конец

Камила Морроне и Леонардо Ди Каприо давно являются парой, но не афишируют свои отношения. Впрочем, это не мешает хейтерам постоянно критиковать молодую избранницу актера.

Камила Морроне и Леонардо Ди Каприо

В прошлом году стало известно, что Леонардо Ди Каприо встречается с аргентинской моделью Камилой Морроне, которая младше его на 22 года.

Похоже, самих влюбленных их разница в возрасте совершенно не смущает — к тому же актер всегда предпочитал молодых красавиц знаменитым ровесницам.

А недавно сама Камила намекнула, что ей нравится встречаться со зрелым бойфрендом. 26 июля она выложила в свой микроблог фотографии знаменитых в 1930-х — 1950-х годах актеров Хамфри Богарта и Лорен Бэколл.

Богарт был старше своей избранницы на 25 лет. Несмотря на людскую молву, пара поженилась и была вместе до самой смерти актера. «Такая любовь», — кратко подписала серию снимков Морроне (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Вероятно, девушка сравнила свои отношения с Ди Каприо с романом известных актеров. Во всяком случае, именно так решили фолловеры.

Пользователей Сети совсем не порадовала публикация модели. «Вам с Лео до них далеко», «Даже не мечтай, в 25 лет он тебя бросит, как и всех остальных», — прокомментировали некоторые подписчики.

1 2 3 ... 10 Камила Морроне и Леонардо Ди Каприо встречаются с прошлого года

Камилла всегда сохраняла молчание по поводу своего романа с актером. В этот раз нападки хейтеров ее сильно задели, и она впервые решила высказаться на этот счет. «Людей так злит, когда они ничего не знают о других. Лучше бы они занялись своей жизнью», — заявила знаменитость в своих инстаграм-историях, решив не вдаваться в более интимные подробности.