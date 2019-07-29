55-летняя Ольга Крутая порадовала поклонников роскошной фигурой, но испугала выбором купальника

Ольга Крутая — обладательница эффектных форм, которые любит и умеет подчеркивать. Поклонники восхитились новым фото жены композитора, но их смутила одна деталь в ее образе.

Ольга Крутая

Ольга Крутая весьма редко делится фотографиями в бикини в своем Инстаграме. Однако на днях бизнесвумен обрадовала своих подписчиков новой публикацией.



На снимке 55-летняя жена композитора Игоря Крутого позирует в слитном купальнике, демонстрируя подтянутую фигуру. Многие фолловеры, увидев фото, не смогли сдержать эмоций: «Восхищаюсь вашей красотой», «Фигура молодым на зависть!».

Новое фото Ольги вызвало неоднозначную реакцию в Сети

Не обошлось и без критики пляжного лука. Некоторые обратили внимание на рисунок, украшающий ярко-розовый купальник — крупный лист каннабиса. «Вас надо задержать за пропаганду наркотиков», «А что трава на купальнике? Реклама?» — удивленно спрашивали подписчики.



1 2 3 ... 11 В этом июле Ольга Крутая с семьей отдыхала в Турции

Сама Ольга не стала комментировать подобные высказывания и отвечать на вопросы недовольных фолловеров.