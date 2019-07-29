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Анастасия Решетова заявила, что не будет рожать в Америке, и опровергла слухи о поле ребенка

С тех пор, как стало известно, что Анастасия Решетова и Тимати ждут наследника, общественность то и дело гадает, кто же родится и где это произойдет. На днях возлюбленная рэпера прокомментировала все слухи и сплетни.
Анастасия Решетова
Анастасия Решетова

Слухи о том, кто же родится у Анастасии Решетовой и Тимати, ходили еще задолго до официального подтверждения беременности девушки. А в приближении дня X общественность стала еще чаще говорить об этом. Так кто же: мальчик или девочка? 

На днях пол будущего первенца Анастасии и Тимати вновь стал темой номер один: как пишут СМИ, в окружении пары разболтали, что рэпер приедет в роддом с синими шарами.  

Анастасия Решетова
Анастасия Решетова опровергла все слухи касательно ее будущего ребенка

Сама Решетова поспешила ответить на все вопросы. «Пол ребенка мы никому не озвучивали и здесь также озвучивать не будем, поэтому не ведитесь на провокации прессы и желтых пабликов», — написала избранница Тимати в Инстаграме. 

Также она сообщила и о месте, в котором малыш появится на свет. Многие думали, что пара неспроста отправилась в США, и предполагали, что из-за границы Анастасия вернется уже в новом для себя статусе. Но и этот слух инстаграм-звезда развеяла.

«Я не буду рожать в Америке. Мне это не нужно абсолютно. Даже разговора об этом не было», — категорично высказалась Настя. 

Анастасия Решетова попросила с пониманием отнестись к ее положению, ведь сейчас девушка находится на восьмом месяце и лишние волнения ей не нужны.

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29 июля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @volkonskaya.reshetova/Instagram
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Анастасия Решетова

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