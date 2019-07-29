Равнение на лучших: как любовница Бориса Джонсона копирует стиль Кейт Миддлтон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон еще не успел развестись со своей второй женой и сделать предложение молодой возлюбленной Кэрри Саймондс. Впрочем, это не мешает девушке готовиться к роли новой первой леди.

Кэрри Саймондс и Борис Джонсон

Вот уже некоторое время 55-летнего Бориса Джонсона связывают романтические отношения с 31-летней Кэрри Саймондс. Любовной связи политика и внебрачной дочери основателя газеты The Independent не мешает даже то, что Борис еще состоит в официальном браке с Мариной Уилер.

Поговаривают, что мужчина уже считает любовницу своей официальной спутницей и ждет от окружающих достойного к ней уважения.

Высший же свет пока не спешит принимать Кэрри в свои объятия. По слухам, недавно Елизавета II отказала Саймондс в посещении Букингемского дворца.

Судя по всему, такое положение дел совсем не устраивает разлучницу-Кэрри, и она готова к изменениям.

Так, британские СМИ заметили, что в последнее время избранница премьер-министра обновила свой гардероб.

Сначала казалось, то Кэрри просто решила носить более элегантные вещи, но когда на ней заметили точно такое же платье, как у Кейт Миддлтон, все стало более понятно.

1 2 3 ... 10 Кейт Миддлтон стала модной иконой для любовницы Бориса Джонсона Кэрри Саймондс

Вероятно, девушка мечтает о статусе первой леди Великобритании. Лично у нас не возникает вопросов касательного того, чей стиль она копирует — британцы любят супругу принца Уильяма намного больше, чем супругу принца Гарри.