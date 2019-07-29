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Равнение на лучших: как любовница Бориса Джонсона копирует стиль Кейт Миддлтон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон еще не успел развестись со своей второй женой и сделать предложение молодой возлюбленной Кэрри Саймондс. Впрочем, это не мешает девушке готовиться к роли новой первой леди.
Кэрри Саймондс и Борис Джонсон
Кэрри Саймондс и Борис Джонсон

Вот уже некоторое время 55-летнего Бориса Джонсона связывают романтические отношения с 31-летней Кэрри Саймондс. Любовной связи политика и внебрачной дочери основателя газеты The Independent не мешает даже то, что Борис еще состоит в официальном браке с Мариной Уилер. 

Поговаривают, что мужчина уже считает любовницу своей официальной спутницей и ждет от окружающих достойного к ней уважения.

Высший же свет пока не спешит принимать Кэрри в свои объятия. По слухам, недавно Елизавета II отказала Саймондс в посещении Букингемского дворца. 

 
 

Судя по всему, такое положение дел совсем не устраивает разлучницу-Кэрри, и она готова к изменениям. 

Так, британские СМИ заметили, что в последнее время избранница премьер-министра обновила свой гардероб.

Сначала казалось, то Кэрри просто решила носить более элегантные вещи, но когда на ней заметили точно такое же платье, как у Кейт Миддлтон, все стало более понятно. 

  • Кейт Миддлтон
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    Кейт Миддлтон стала модной иконой для любовницы Бориса Джонсона Кэрри Саймондс
    Смотреть галерею

Вероятно, девушка мечтает о статусе первой леди Великобритании. Лично у нас не возникает вопросов касательного того, чей стиль она копирует — британцы любят супругу принца Уильяма намного больше, чем супругу принца Гарри.

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29 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Кейт Миддлтон

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Кейт наверное не очень то польщена быть иконой стиля для любовницы политика. А вообще эту девица в любом платье смотрится дояркой

  • Действительно наряды похожи, но это не значит, что копирует. Многие одеваются похоже.

  • Вот именно, многие одеваются одинаково. Ещё не так много выбора, что можно одеть при статусе любовницы премьер-министра)))

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