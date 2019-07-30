Агент Михаила Галустяна прокомментировал слухи об изменах артиста и его разводе с женой

Вот уже несколько дней в Сети ходят слухи о проблемах Михаила Галустяна в отношениях с женой. Пока сам юморист и его супруга молчат и не комментируют домыслы, на связь с журналистами вышел представитель мужчины.

Михаил Галустян

29 июля в интернете появилось фото, сделанное пассажиром рейса Москва — Барнаул. Очевидец тайно сфотографировал 39-летнего Михаила Галустяна, летевшего вместе с ним.

Юмориста сопровождала неизвестная женщина, которую окружающие сочли за любовницу знаменитости. Если верить инсайдерам, во время полета Михаил поведал им, что разводится с женой.

Пользователей Сети сильно удивила данная новость — неужели Галустян расстался со своей супругой, с которой недавно отметил 12-ю годовщину свадьбы?

Виктория и Михаил Галустян

Фолловеры завалили страницы Михаила и Виктории в соцсетях вопросами об инциденте. Впрочем, звездная пара хранит молчание насчет возможных проблем в своих отношениях.

Дабы прояснить ситуацию, корреспонденты Пятого канала решили обратиться за комментарием к менеджеру артиста.

«Никого не слушайте, это ложь полная. Это все фейк», — сказал агент в разговоре с журналистами.

1 2 3 ... 10 В Сети ходят слухи о проблемах в отношениях Виктории и Михаила Галустяна

Представитель решил не вдаваться в подробности и не объяснил, что за женщина могла сопровождать Галустяна в полете. Что же, остается надеяться, что браку юмориста действительно ничего не угрожает!