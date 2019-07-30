Агент Михаила Галустяна прокомментировал слухи об изменах артиста и его разводе с женой

29 июля в интернете появилось фото, сделанное пассажиром рейса Москва — Барнаул. Очевидец тайно сфотографировал 39-летнего Михаила Галустяна, летевшего вместе с ним.
Пользователей Сети сильно удивила данная новость — неужели Галустян расстался со своей супругой, с которой недавно отметил 12-ю годовщину свадьбы?
Фолловеры завалили страницы Михаила и Виктории в соцсетях вопросами об инциденте. Впрочем, звездная пара хранит молчание насчет возможных проблем в своих отношениях.
«Никого не слушайте, это ложь полная. Это все фейк», — сказал агент в разговоре с журналистами.
Представитель решил не вдаваться в подробности и не объяснил, что за женщина могла сопровождать Галустяна в полете. Что же, остается надеяться, что браку юмориста действительно ничего не угрожает!