«Глупо завоевывать мужчину с помощью ребенка»: Алена Водонаева высказалась об Оксане Воеводиной

Обсуждение развода Оксаны Воеводиной и Мухаммада V продолжается! Недавно об отношения королевы красоты и бывшего монарха высказалась Алена Водонаева.

Алена Водонаева

37-летняя Алена Водонаева ведет собственную колонку в издании «7 Дней», в которой анализирует самые яркие события последних дней. Новыми героями материала звезды стали Оксана Воеводина и экс-правитель Малайзии Мухаммад V, о возможном разводе которых стало известно в середине июля.

Как и многие россияне, Водонаева не верит, что причиной развода стала неверность Воеводиной. Куда вероятнее, по ее мнению, что повел себя некрасиво по отношению к жене сам Мухаммад V.

Оксана Воеводина и Мухаммад V

«Сложно поверить, что, закатив роскошную свадьбу в Барвихе и приняв ислам, Оксана тут же пустилась во все тяжкие. Это больше похоже на историю, когда на белом коне вместо принца оказывается тот, кого в России женщины называют емким словом ''козел''. И если угораздило столкнуться с таким в жизни, то нужно снять розовые очки», — рассуждает знаменитость.

Впрочем, Алена не пытается полностью оправдать молодую женщину.



«В наше время девушки часто очаровываются богатством мужчин и пытаются их женить на себе во что бы то ни стало. Опаснее всего, когда они добиваются своего с помощью беременности. Это унизительно по отношению к себе и своему будущему ребенку, и никакие жизненные ситуации не могут оправдать такой поступок», — написала инстадива.



1 2 3 ... 10 Алена Водонаева посвятила свой новый журналистский материал Оксане Воеводиной

Водонаева подчеркнула, что, возможно, ребенок Воеводиной и Мухаммада V был и запланированным, и она ошибается на ее счет. Впрочем, знаменитость считает, что такой брак был изначально обречен на неприятности. «Кто вообще сказал, что выходить замуж за принца или короля — это залог красивой и беззаботной жизни? Неужели история монархии во всем мире говорит нам об этом? Я вот припоминаю только бесчисленных фавориток и фаворитов, бастардов, лженаследников и тому подобное…» — заключила телезвезда.

