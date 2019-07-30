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«Глупо завоевывать мужчину с помощью ребенка»: Алена Водонаева высказалась об Оксане Воеводиной

Обсуждение развода Оксаны Воеводиной и Мухаммада V продолжается! Недавно об отношения королевы красоты и бывшего монарха высказалась Алена Водонаева. 
Алена Водонаева
Алена Водонаева

37-летняя Алена Водонаева ведет собственную колонку в издании «7 Дней», в которой анализирует самые яркие события последних дней. Новыми героями материала звезды стали Оксана Воеводина и экс-правитель Малайзии Мухаммад V, о возможном разводе которых стало известно в середине июля. 

«Мисс Москва 2015» отрицает, что рассталась с мужем. А вот в малайзийских СМИ распространяется информация о предполагаемых изменах девушки

Как и многие россияне, Водонаева не верит, что причиной развода стала неверность Воеводиной. Куда вероятнее, по ее мнению, что повел себя некрасиво по отношению к жене сам Мухаммад V. 

Оксана Воеводина
Оксана Воеводина и Мухаммад V

«Сложно поверить, что, закатив роскошную свадьбу в Барвихе и приняв ислам, Оксана тут же пустилась во все тяжкие. Это больше похоже на историю, когда на белом коне вместо принца оказывается тот, кого в России женщины называют емким словом ''козел''. И если угораздило столкнуться с таким в жизни, то нужно снять розовые очки», — рассуждает знаменитость. 

Впрочем, Алена не пытается полностью оправдать молодую женщину.

«В наше время девушки часто очаровываются богатством мужчин и пытаются их женить на себе во что бы то ни стало. Опаснее всего, когда они добиваются своего с помощью беременности. Это унизительно по отношению к себе и своему будущему ребенку, и никакие жизненные ситуации не могут оправдать такой поступок», — написала инстадива. 

  • Алена Водонаева
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    Алена Водонаева посвятила свой новый журналистский материал Оксане Воеводиной
    Смотреть галерею

Водонаева подчеркнула, что, возможно, ребенок Воеводиной и Мухаммада V был и запланированным, и она ошибается на ее счет. Впрочем, знаменитость считает, что такой брак был изначально обречен на неприятности. «Кто вообще сказал, что выходить замуж за принца или короля — это залог красивой и беззаботной жизни? Неужели история монархии во всем мире говорит нам об этом? Я вот припоминаю только бесчисленных фавориток и фаворитов, бастардов, лженаследников и тому подобное…» — заключила телезвезда. 

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30 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @alenavodonaeva, @rihanapetra/Instagram
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Алена Водонаева

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Конечно не могла. Она уже беременная замуж выходила. Сама святость! Как такое вообще могло произойти?

  • Да не было там никакой измены. Роспись 7го июня была - ребенок после свадьбы сделан. Просто дед на принцип пошел и женился, но как прищучили его, так тут же развелся, чтобы статусы свои не терять. Его семейка и распускает эти слухи, да козни строит, тк женился на неугодной им. Ребнка и Оксану обеспечивать будет на расстоянии, но сам воспитывать вряд ли, тк его родня этого мальчика не примет никогда.

  • Какой бред она пишет. Это дед сам ей заделал ребёнка, мусульмане повернуты на наследниках, они не предохраняются, тем более с новоиспеченной женой.

  • Гость

    Да не было там никакой измены. Роспись 7го июня была - ребенок после свадьбы сделан. Просто дед на принцип пошел и женился, но как прищучили его, так тут же развелся, чтобы статусы свои не терять. Его семейка и распускает эти слухи, да козни строит, тк женился на неугодной им. Ребнка и Оксану обеспечивать будет на расстоянии, но сам воспитывать вряд ли, тк его родня этого мальчика не примет никогда.

    Ой не надо. Погуглите немного. Ее переписка в чатах вспылала, из ее прошлой жизни, что атм она из себя представлет сразу ясно становится. И вообще участие на Каникулах в Мексике2, где к слову Водонаева ведущей была. На этом проекте Оксана пробыла недолго, пару дней под именем Николь и прославилась тем, что в первый же день занялась сексом в бассейне с участником шоу. Можно плести что угодно про то не я, а просто похожа, но фото и видео, которые все сохранились, говорят обо всем - это была она, и она именно такая, а не добрая милая правоверная мусульманка. Задурила голову старикану, думала сможет аферу провести. Ничуть не удивлюсь, что переспала с кем-то из малазийцев, чтоб выдать будто от короля забеременела. Всем известно, что он давно пытается завести детей и к своим 49 безуспешно! И тут Оксана типа смогла. Ага канешна.

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