Моника Беллуччи дала понять, что уже встретила нового мужчину

Совсем недавно Моника Беллуччи обескуражила своих поклонников заявлением о расставании с возлюбленным Николя Лефевром. Не прошло и месяца, как актриса намекнула на новые отношения.

Моника Беллуччи

Романы Моники Беллуччи — излюбленная тема для обсуждения среди ее поклонников. В начале июля актриса снова заставила общественность говорить о себе и своей личной жизни, объявив о расставании с художником Николя Лефевром.

Моника Беллуччи намекнула на новые отношения

На днях Моника дала интервью французскому изданию Le Figaro. Во время беседы поднимались многие темы. Одна из них, конечно же, касалась ее разрыва с 37-летним художником.

Так, журналист поинтересовался у актрисы, как она себя чувствует в статусе свободной женщины, и получил неожиданный ответ. «А кто вам сказал, что я сейчас одна? Я лишь сообщила, что нашим отношениям с Николасом пришел конец», — заявила Моника.

Что-либо уточнять и давать другие подробности звезда не стала.



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Также актриса рассказала и о своем браке с Венсаном Касселем, который продлился 12 лет и закончился разводом. «Хотя это я решилась на такой шаг, но расставание не значит, что ты перестаешь любить человека. Просто мы больше не могли быть вместе», — рассказала Моника Беллуччи.