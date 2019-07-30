Моника Беллуччи дала понять, что уже встретила нового мужчину

Романы Моники Беллуччи — излюбленная тема для обсуждения среди ее поклонников. В начале июля актриса снова заставила общественность говорить о себе и своей личной жизни, объявив о расставании с художником Николя Лефевром.
На днях Моника дала интервью французскому изданию Le Figaro. Во время беседы поднимались многие темы. Одна из них, конечно же, касалась ее разрыва с 37-летним художником.
Что-либо уточнять и давать другие подробности звезда не стала.
Также актриса рассказала и о своем браке с Венсаном Касселем, который продлился 12 лет и закончился разводом. «Хотя это я решилась на такой шаг, но расставание не значит, что ты перестаешь любить человека. Просто мы больше не могли быть вместе», — рассказала Моника Беллуччи.