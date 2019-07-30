«Улыбка мамы, глаза папы»: Влад Соколовский посвятил дочери и бывшей жене трогательный пост

Меньше года назад Влад Соколовский и Рита Дакота развелись. Причиной их расставания стали измены артиста, однако пара продолжает общаться ради дочери. На днях Влад нежно отозвался о певице и их ребенке.

Влад Соколовский

Влад Соколовский и Рита Дакота — одна из обсуждаемых экс-пар отечественного шоу-бизнеса. И несмотря на то, что о разводе артистка объявила еще в августе 2018-го, общественность продолжает строить догадки об их взаимоотношениях.

Мия Соколовская

Новым поводом для разговоров стала публикация Влада в его Инстаграме. Певец выложил несколько кадров с полуторагодовалой Мией. Казалось бы, ничего удивительного: отец гуляет с дочкой... но как он подписал эти снимки! «Улыбка мамы, глаза папы. Я вижу в ней ее, а она в ней меня», — трогательно высказался исполнитель и о малышке, и о бывшей супруге.

Влад не раз раскаивался в своих поступках, за которыми последовал громкий развод. Как утверждает артист, в тот период его потянуло во все тяжкие. В данный момент дочь знаменитостей воспитывает Дакота, а Соколовский периодически навещает юную наследницу.