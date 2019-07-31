Анна Седокова рассказала, как соблазнить Романа Абрамовича

Анна Седокова не спешит вступать в новые отношения, предпочитая уделять больше времени себе любимой и детям. Впрочем, это не значит, что певица не интересуется мужчинами вообще. Недавно знаменитость раскрыла свои секреты обольщения.

Анна Седокова

36-летняя Анна Седокова — одна из самых сексуальных певиц отечественного шоу-бизнеса. У звезды имеется много поклонников, которые не скупятся на роскошные подарки для нее. Впрочем, пока сердце Анны свободно.



Пользуясь случаем, портал Teleprogramma.pro решил узнать, как исполнительница советует знакомиться с разными мужчинами на примере знаменитостей.

Федор Смолов, Александр Петров, Тимур Батрудинов и даже Леонардо Ди Каприо — Седокова поведала проверенные методы соблазнения известных холостяков.

Роман Абрамович

Высказалась певица и про российского олигарха Романа Абрамовича, который, по ее мнению, является самой желанной «добычей» множества красоток по всему свету.

Анна считает, что сердце Романа особенно сложно завоевать не потому, что он очень богат, а из-за его отношений с бывшей женой Дашей Жуковой.

«Он сильно изменился за это время, многому научился у любимой женщины. Теперь Роману никогда не будет интересна женщина, которая не разбирается в искусстве — с такой ему просто будет не о чем говорить», — уверена певица.



Седокова думает, что олигарху больше важна не красота, а внутренний мир его будущей возлюбленной. «Если женщина подойдет к Абрамовичу на открытии выставки и, заговорив о какой-то картине, расскажет факты, которые он не знает, у нее появится шанс привлечь его внимание. Такому мужчине должно быть сложно завоевывать любовь избранницы. Известные холостяки привыкли, что им все дается просто — они от этого устали. Его может заинтересовать душевная травма женщины, которую он поможет исцелить, или даже ее муж, от которого она хочет, но не может уйти», — подытожила исполнительница.