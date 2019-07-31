Анна Седокова рассказала, как соблазнить Романа Абрамовича

36-летняя Анна Седокова — одна из самых сексуальных певиц отечественного шоу-бизнеса. У звезды имеется много поклонников, которые не скупятся на роскошные подарки для нее. Впрочем, пока сердце Анны свободно.
Федор Смолов, Александр Петров, Тимур Батрудинов и даже Леонардо Ди Каприо — Седокова поведала проверенные методы соблазнения известных холостяков.
Высказалась певица и про российского олигарха Романа Абрамовича, который, по ее мнению, является самой желанной «добычей» множества красоток по всему свету.
«Он сильно изменился за это время, многому научился у любимой женщины. Теперь Роману никогда не будет интересна женщина, которая не разбирается в искусстве — с такой ему просто будет не о чем говорить», — уверена певица.
Седокова думает, что олигарху больше важна не красота, а внутренний мир его будущей возлюбленной. «Если женщина подойдет к Абрамовичу на открытии выставки и, заговорив о какой-то картине, расскажет факты, которые он не знает, у нее появится шанс привлечь его внимание. Такому мужчине должно быть сложно завоевывать любовь избранницы. Известные холостяки привыкли, что им все дается просто — они от этого устали. Его может заинтересовать душевная травма женщины, которую он поможет исцелить, или даже ее муж, от которого она хочет, но не может уйти», — подытожила исполнительница.