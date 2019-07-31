Петров и Милославская были замечены на премьере фильма «Гив ми либерти»

На днях в Москве состоялся показ фильма «Гив ми либерти». Среди зрителей можно было встретить Ольгу Ломоносову, Светлану Устинову, а также самую обсуждаемую пару последних дней — Александра Петрова и Стасю Милославскую.

Дарья Чаруша и Светлана Устинова

30 июля в кинотеатре музея современного искусства «Гараж» состоялся специальный показ фильма «Гив ми либерти». Представить кинокартину публике вышел режиссер Кирилл Михановский.

Стася Милославская

На просмотре фильма были замечены Александр Петров и Стася Милославская, которым приписывают роман. Сложно сказать, пришли ли они вместе или случайно оказались на одном мероприятии, но позировали фотографам по отдельности. Среди зрителей также присутствовали Светлана Устинова, Полина и Юлия Ауг, Ольга Ломоносова и другие известные персоны.



Звездам удалось не только посмотреть фильм, но и лично поздравить съемочную группу. В прокат картина выходит 1 августа.