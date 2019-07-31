Петров и Милославская были замечены на премьере фильма «Гив ми либерти»

30 июля в кинотеатре музея современного искусства «Гараж» состоялся специальный показ фильма «Гив ми либерти». Представить кинокартину публике вышел режиссер Кирилл Михановский.
На просмотре фильма были замечены Александр Петров и Стася Милославская, которым приписывают роман. Сложно сказать, пришли ли они вместе или случайно оказались на одном мероприятии, но позировали фотографам по отдельности. Среди зрителей также присутствовали Светлана Устинова, Полина и Юлия Ауг, Ольга Ломоносова и другие известные персоны.
Звездам удалось не только посмотреть фильм, но и лично поздравить съемочную группу. В прокат картина выходит 1 августа.