Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Симона Юнусова доказала, что дочь Тимати пошла в папу, а не в маму

Глядя на дочь Алены Шишковой и Тимати, многие замечают явное сходство Алисы и ее звездной мамы. На днях бабушка 5-летней девочки доказала, что наследница — копия своего папы в детстве.
Алиса Юнусова, Алена Шишкова
Алиса Юнусова и Алена Шишкова

Воспитанием 5-летней дочери Алены Шишковой и Тимати в основном занимается мать рэпера, 59-летняя Симона Юнусова. Знаменитая бабушка часто делится подробностями жизни Алисы и выкладывает совместные фото.

Тимати
Тимати в детстве

Новый пост Симона в очередной раз посвятила Алисе, однако на фото был изображен... юный Тимати. На черно-белом архивном снимке маленький Тимур широко улыбается, один в один как Алиса сейчас. «Генетики творение», — подписала Симона фото сына.

  • Алиса Юнусова, Алена Шишкова
    1 2 3 ...11
    Многие утверждают, что 5-летняя Алиса больше похожа на маму, нежели на папу
    Смотреть галерею

И в правду, Тимати в детстве и Алиса сейчас очень похожи: улыбка, разрез глаз, носик — просто одно лицо! Получается, что звездная наследница — папина дочка, а не мамина?

Перейти к обсуждению 5


31 июля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @simona280, @missalena.92, @timatiofficial/Instagram
Теги

Тимати, Алена Шишкова, Алиса Юнусова, Симона Юнусова

Реклама

5 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Девочки в большинстве случаев, всегда похожи на пап. Тоже мне открытие.

  • И нос матери( до пластики), на обоих похожи, но улыбка и темные глаза-да, папины

  • И нос матери( до пластики), на обоих похожи, но улыбка и темные глаза-да, папины

  • Малышка - вылитая мама

  • А это вообще еого-то волновало?

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-07-27 12:17:00
290
А какие могут быть проблемы с переводом? Все прекрасно оплачивается на сайте фспп или на госуслугах. Или Дима наличку хранит в своих трусах и у жены в лифчике?
Дмитрий Тарасов резко прокомментировал слухи о проблемах в связи с неуплатой алиментов
41 Комментариев
Гость 2019-07-27 18:27:00
242
Все у Надежды хорошо) живет в своё удовольствие, воспитывает двух чудесных деток от любимого когда-то мужчины, путешествует, в средствах не нуждается, любимая дочка и сестра! Не нужно ей ничего никому доказывать. Тем более выходить замуж по расчёту, из-за денег, терпеть мужа... как некоторым
Наряд Надежды Михалковой сравнили с «платьем мести» принцессы Дианы
13 Комментариев
Гость 2019-07-26 12:04:00
240
Удивляет, что народ сразу так взял и поверил в «измену». Да она может окончательно ему никогда и не принадлежала вовсе, может расстались уже и она не могла от него избавиться. Он же сам говорит «оскорбила» и «у меня нож всегда с собой». Расправа была быстрая, то есть оскорбила она его сразу же. Сразу! А не встречала «мужа» с распростертыми объятиями. Сразу видно - псих. Изначально можно не распознать, а избавиться потом сложно, полицию тут не привлечёшь - отмашутся, только если место жительства менять, так и то может найти потом, такие часто идут до конца и остановить их может не переезд, а уже более глобальное что-то. Девушку и малышку, оставшуюся без матери, очень жаль. Цензура не пропустит мои слова про данного индивида...
В Подмосковье мужчина из ревности зарезал свою девушку на глазах ее 5-летней дочери
133 Комментариев
Гость 2019-07-27 11:27:00
178
Какие красивые девушки рождаются у нас в России. Сколько нежности,любви в глазах Оксаны. По возрасту она годится многим из нас дочерью или любимой внученькой.Разве тогда вы говорили бы о ней плохо,подсчитывали когда вышла замуж и родила? И,если ей сейчас плохо, неужели это вас веселит?Ведь это наша русская девочка и она нуждается в капельке нашей любви, понимании.Будьте добрее,люди.
«Муж не стал бы так поступать у меня за спиной»: Оксана Воеводина ответила на новости о своем разводе
44 Комментариев
Гость 2019-07-26 14:09:00
142
Поражает, с какой легкостью Лейлу назвали "дурочкой". Женщину, имеющую прекрасное образование, женщину, которая пишет хорошие стихи, издающиеся не только в Азербайджане, женщину, которая занимается большой общественной деятельностью. Даже будучи дочерью президента, вести ту многогранную общественную деятельность, которую ведет Лейла Алиева, необходммо иметь и ум, и образование, и интеллект, и хорошее воспитание.
Бывшая жена Эмина Агаларова вышла на красную дорожку со сломанной рукой
19 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.