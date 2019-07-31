Симона Юнусова доказала, что дочь Тимати пошла в папу, а не в маму

Воспитанием 5-летней дочери Алены Шишковой и Тимати в основном занимается мать рэпера, 59-летняя Симона Юнусова. Знаменитая бабушка часто делится подробностями жизни Алисы и выкладывает совместные фото.
Новый пост Симона в очередной раз посвятила Алисе, однако на фото был изображен... юный Тимати. На черно-белом архивном снимке маленький Тимур широко улыбается, один в один как Алиса сейчас. «Генетики творение», — подписала Симона фото сына.
И в правду, Тимати в детстве и Алиса сейчас очень похожи: улыбка, разрез глаз, носик — просто одно лицо! Получается, что звездная наследница — папина дочка, а не мамина?