После почти недельного празднования дня рождения Виктория Лопырева села на детокс-диету

На днях Виктории Лопыревой исполнилось 36 лет. Это событие знаменитость отмечала с размахом, а спустя пять веселых дней решила очистить организм с помощью специальной диеты и практик.

Виктория Лопырева

26 июля Виктория Лопырева принимала поздравление с 36-летием. Одним лишь ужином в компании друзей она не ограничилась и растянула празднование почти на неделю. Инстаграм звезды разрывался от публикаций с Миконоса, где вместе с Игорем Булатовым и подругами телеведущая провела эти дни.



Недавно фотографии из баров сменили снимки с занятий йогой, а коктейли — фруктовые соки. Судя по всему, Виктория Лопырева села на детокс-диету, решив привести себя в форму после долгих отмечаний.



Вся компания решила последовать примеру Виктории и уютно расположилась на ковриках с видом на восход солнца. «Мы второй день вегетарианцы», — гласила подпись в инстаграм-историях Лопыревой.



1 2 3 ... 10 Через несколько месяцев после рождения сына Виктория Лопырева стала активно путешествовать

Незабываемый отпуск подходит к концу, и совсем скоро модель воссоединится со своим сыном Марком Лионелем, за которым сейчас приглядывает бабушка.