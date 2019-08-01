Жена рэпера L'One с юмором ответила на слухи о третьей беременности

Леван и Анна Горозия вместе уже много лет и воспитывают двоих детей. Недавно пользователи Сети заподозрили, что в скором времени пара может снова стать родителями.

Леван и Анна Горозия

Недавно рэпер L'One и его супруга Анна отметили 9-ю годовщину свадьбы. Влюбленные поженились спустя почти 5 лет отношений и воспитывают двоих детей — 5-летнего сына Мишу и 2-летнюю дочь Софико.

Поклонники считают Левана и Анну одной из самых крепких семей отечественного шоу-бизнеса и с нетерпением ждут, когда они захотят завести еще одного малыша.

На днях у пользователей Сети появилась причина считать, что супруги действительно скоро станут родителями.

В своем микроблоге Анна выложила новое фото, на котором многие заметили у нее округлившийся живот.

Фолловеры незамедлительно начали поздравлять женщину с третьей беременностью и даже пытаться угадать, на каком она сроке.

Впрочем, жена рэпера опровергла предположения подписчиков. «Я не беременна, это просто шелковое платье такое — когда ты в нем поел, все сразу пишут про третьего», — шутливо прокомментировала Анна (орфография и пунктуация автора сохранены).

1 2 3 ... 10 Анна Горозия ответила на слухи о беременности

К слову, не все поверили в заявление молодой мамы, поскольку раньше она уже скрывала свое интересное положение.