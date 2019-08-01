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Жена рэпера L'One с юмором ответила на слухи о третьей беременности

Леван и Анна Горозия вместе уже много лет и воспитывают двоих детей. Недавно пользователи Сети заподозрили, что в скором времени пара может снова стать родителями. 
L'One
Леван и Анна Горозия

Недавно рэпер L'One и его супруга Анна отметили 9-ю годовщину свадьбы. Влюбленные поженились спустя почти 5 лет отношений и воспитывают двоих детей — 5-летнего сына Мишу и 2-летнюю дочь Софико. 

Поклонники считают Левана и Анну одной из самых крепких семей отечественного шоу-бизнеса и с нетерпением ждут, когда они захотят завести еще одного малыша. 

На днях у пользователей Сети появилась причина считать, что супруги действительно скоро станут родителями.

 
 

В своем микроблоге Анна выложила новое фото, на котором многие заметили у нее округлившийся живот. 

Фолловеры незамедлительно начали поздравлять женщину с третьей беременностью и даже пытаться угадать, на каком она сроке. 

Впрочем, жена рэпера опровергла предположения подписчиков. «Я не беременна, это просто шелковое платье такое — когда ты в нем поел, все сразу пишут про третьего», — шутливо прокомментировала Анна (орфография и пунктуация автора сохранены)

К слову, не все поверили в заявление молодой мамы, поскольку раньше она уже скрывала свое интересное положение. 

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01 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото @l_one_mars, @my_inspiration/Instagram
Теги

L'One

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Как можно так хорошо поесть, чтоб живот на 7 месяц тянул?

  • Ну хоть эта не переделанная! Прям удивилась)

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