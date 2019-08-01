Жена рэпера L'One с юмором ответила на слухи о третьей беременности

Недавно рэпер L'One и его супруга Анна отметили 9-ю годовщину свадьбы. Влюбленные поженились спустя почти 5 лет отношений и воспитывают двоих детей — 5-летнего сына Мишу и 2-летнюю дочь Софико.
На днях у пользователей Сети появилась причина считать, что супруги действительно скоро станут родителями.
В своем микроблоге Анна выложила новое фото, на котором многие заметили у нее округлившийся живот.
Впрочем, жена рэпера опровергла предположения подписчиков. «Я не беременна, это просто шелковое платье такое — когда ты в нем поел, все сразу пишут про третьего», — шутливо прокомментировала Анна (орфография и пунктуация автора сохранены).
К слову, не все поверили в заявление молодой мамы, поскольку раньше она уже скрывала свое интересное положение.