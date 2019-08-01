Чао, бамбина! Фолловеры поражены женственными формами 18-летней падчерицы Ивана Урганта

Не так давно Иван Ургант со всей семьей решил укрыться от московских холодов в солнечной Италии. Сам телеведущий редко делится фотографиями из отпуска, другое дело — его старшая дочь Эрика.
На днях в Инстаграме девушки появился новый снимок, на котором девушка позирует в соблазнительном облегающем платье, подчеркивающем ее формы. Да, Эрика взяла все лучшее от своей матери Натальи Кикнадзе — у нее тонкая талия и округлые бедра.
Красоту фигуры Эрики оценили и ее подписчики. «Шарм и порода!», «Беспредельная грация», «Как же ты прекрасна!» — написали восторженные фолловеры.