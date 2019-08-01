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Чао, бамбина! Фолловеры поражены женственными формами 18-летней падчерицы Ивана Урганта

В этом году падчерице Ивана Урганта Эрике исполнится 19 лет. Став взрослой, девушка превратилась в эффектную красавицу.
Эрика Кикнадзе, Иван Ургант
Эрика Кикнадзе и Иван Ургант

Не так давно Иван Ургант со всей семьей решил укрыться от московских холодов в солнечной Италии. Сам телеведущий редко делится фотографиями из отпуска, другое дело — его старшая дочь Эрика.

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Новый снимок Эрики Кикнадзе восхитил интернет-пользователей

На днях в Инстаграме девушки появился новый снимок, на котором девушка позирует в соблазнительном облегающем платье, подчеркивающем ее формы. Да, Эрика взяла все лучшее от своей матери Натальи Кикнадзе — у нее тонкая талия и округлые бедра.

Красоту фигуры Эрики оценили и ее подписчики. «Шарм и порода!», «Беспредельная грация», «Как же ты прекрасна!» — написали восторженные фолловеры.

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01 августа 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото PhotoXPress.ru, @e_ttg, @its_noterika, @urgantcom/Instagram
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Иван Ургант, Эрика Кикнадзе

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Похожа на Кайю Гербер и Зендайю одновременно)

  • Женственные формы? ну ,если не смотреть на фотошоп, сделанный в платье с узором, то да, оч женственные. Правда, грудь убежала в отпуск.

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