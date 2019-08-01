Какое средство за 50 рублей использует Виктория Боня для борьбы против морщин

Виктория Боня часто делится с подписчицами бьюти-хаками и своими секретами красоты. На днях она назвала одно из любимых уходовых средств, которое стоит буквально копейки. Смотрим и записываем!

Виктория Боня

Виктория Боня входит в число самых известных бьюти-блогеров Рунета. На ее страницу в Инстаграме подписаны более шести миллионов пользователей. Часто звезда делится не только советами по уходу за собой, но и показывает, какими средствами пользуется сама.



На днях в ее микроблоге появилось новое видео, в котором Боня рассказала о действенном способе борьбы против морщин. Что самое интересное, средство можно сделать самостоятельно дома, а ингредиенты для него стоят совсем недорого — 50 рублей.

Виктория Боня

Для пилинга по рецепту Виктории понадобится кальция хлорид, детское мыло без добавок и стягивающая маска, чтобы закрепить эффект. Саму процедуру можно повторять каждый месяц, результат удивит любого! «Я этим пилингом пользуюсь с 20 лет», — призналась 39-летняя Боня.



На видео инстаграм-знаменитость продемонстрировала каждый этап процедуры, а затем показала результат. «Когда будете трогать кожу, вы не поверите, что это не попа младенца, а ваше лицо. Экстаз! смотрите, я снова молодая и красивая», — восхитилась эффектом инста-блогер.



Кажется, теперь мы знаем секрет вечной молодости, спасибо, Вика!