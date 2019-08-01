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Какое средство за 50 рублей использует Виктория Боня для борьбы против морщин

Виктория Боня часто делится с подписчицами бьюти-хаками и своими секретами красоты. На днях она назвала одно из любимых уходовых средств, которое стоит буквально копейки. Смотрим и записываем!
Виктория Боня
Виктория Боня

Виктория Боня входит в число самых известных бьюти-блогеров Рунета. На ее страницу в Инстаграме подписаны более шести миллионов пользователей. Часто звезда делится не только советами по уходу за собой, но и показывает, какими средствами пользуется сама.

На днях в ее микроблоге появилось новое видео, в котором Боня рассказала о действенном способе борьбы против морщин. Что самое интересное, средство можно сделать самостоятельно дома, а ингредиенты для него стоят совсем недорого — 50 рублей.

Виктория Боня
Виктория Боня

Для пилинга по рецепту Виктории понадобится кальция хлорид, детское мыло без добавок и стягивающая маска, чтобы закрепить эффект. Саму процедуру можно повторять каждый месяц, результат удивит любого! «Я этим пилингом пользуюсь с 20 лет», — призналась 39-летняя Боня. 

На видео инстаграм-знаменитость продемонстрировала каждый этап процедуры, а затем показала результат. «Когда будете трогать кожу, вы не поверите, что это не попа младенца, а ваше лицо. Экстаз! смотрите, я снова молодая и красивая», — восхитилась эффектом инста-блогер.

Кажется, теперь мы знаем секрет вечной молодости, спасибо, Вика!

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01 августа 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @victoriabonya/Instagram
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Виктория Боня

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Зачем рисковать и использовать кальция хлорид,если уже давно полно готовых масок-скаток.Я понимаю,что когда Боне было 20,то их ещё не выпускали,но сейчас-то к чему шаманить)))

  • На фото такая красотка, а на видео тётенька мало похожая на свои же фотографии(

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