В Сети раскритиковали дебютный клип нового состава группы Serebro

В ноябре прошлого года Максим Фадеев заявил, что намерен полностью обновить состав группы Serebro. Для этого продюсер устроил реалити-шоу, на котором искал певиц на глазах у миллионов зрителей.
Далеко не все поклонники группы с радостью восприняли перемены. В соцсетях то и дело обсуждают, что они не соответствуют уровню прошлых исполнительниц — как с точки зрения вокала и хореографии, так и харизмы.
30 июля обновленный коллектив представил первый клип на песню «О, мама», вышедшую в конце весны. Видео начинается с текстового предисловия, в котором объясняется его задумка.
Видео действительно чем-то похоже на предыдущие клипы группы. Однако многие пользователи Сети в пух и прах его раскритиковали. Одним не понравилась игра девушек на камеру, другим задумка ролика, а кто-то и вовсе заметил технические проблемы в ролике.
«Ужано, вообще не уровень Serebro. И дело не в девочках. Просто смешно сравнивать его с прошлыми клипами», «Почему песня не до конца звучит? У вас не хватило кадров? Ни эстетики, ни идеи, и даже песня урезанная», «Это — единственный клип Serebro, который я вообще не почувствовала», — прокомментировали видео фанаты герлзбенда.
А вам понравился клип «О, мама»?