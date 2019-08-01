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В Сети раскритиковали дебютный клип нового состава группы Serebro

Вот уже несколько месяцев герлзбенд Serebro выступает в новом составе. Недавно у девушек вышла первая песня и клип. Увы, фанаты группы не оценили творение обновленного коллектива. 
Группа Serebro
Новый состав группы Serebro

В ноябре прошлого года Максим Фадеев заявил, что намерен полностью обновить состав группы Serebro. Для этого продюсер устроил реалити-шоу, на котором искал певиц на глазах у миллионов зрителей. 

В феврале лейбл представил общественности новых участниц популярного герлзбенда. Ими стали Елизавета Корнилова, Марианна Кочурова и Ирина Титова. 

Далеко не все поклонники группы с радостью восприняли перемены. В соцсетях то и дело обсуждают, что они не соответствуют уровню прошлых исполнительниц — как с точки зрения вокала и хореографии, так и харизмы. 

30 июля обновленный коллектив представил первый клип на песню «О, мама», вышедшую в конце весны. Видео начинается с текстового предисловия, в котором объясняется его задумка.

«Группа Serebro стала абсолютно новой. Но их первый трек ''О, мама'' был записан в классическом стиле группы. Специально для поклонников было снято mood-видео, в котором сохранилась энергетика прежнего состава, чтобы каждый, кто скучает по прошлому, мог проникнуться ностальгией», — гласит объяснение, предваряющее ролик. 

Видео действительно чем-то похоже на предыдущие клипы группы. Однако многие пользователи Сети в пух и прах его раскритиковали. Одним не понравилась игра девушек на камеру, другим задумка ролика, а кто-то и вовсе заметил технические проблемы в ролике. 

«Ужано, вообще не уровень Serebro. И дело не в девочках. Просто смешно сравнивать его с прошлыми клипами», «Почему песня не до конца звучит? У вас не хватило кадров? Ни эстетики, ни идеи, и даже песня урезанная», «Это — единственный клип Serebro, который я вообще не почувствовала», — прокомментировали видео фанаты герлзбенда.

А вам понравился клип «О, мама»?

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01 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @kk_serebroofficial, @lizyserebro, @serebro_new, @serebro_official/Instagram
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Группа Serebro

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  • Чет девки не очень.

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