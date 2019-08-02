Елена Малышева впервые рассказала о том, как победила рак

Елена Малышева призналась, что три года назад у нее обнаружили онкологию. Известная телеведущая поведала, как ей удалось предотвратить болезнь.

Елена Малышева

Каждый день Елена Малышева рассказывает в своей передаче «Жить здорово», как бороться с той или иной болезнью. На днях 58-летняя звезда впервые заговорила о собственном здоровье и призналась, что три года назад у нее обнаружили онкологию.



«Три года назад меня спас от рака доктор Городокин, удалив предраковый полип толстого кишечника во время колоноскопии. С тех пор один раз в три года я прохожу гастро- и колоноскопию, чтобы не дать раку никаких шансов», — поведала знаменитость в своем Инстаграме.



По словам знаменитости, эту процедуру должен пройти каждый, кому исполнилось 45 лет. «Рак не имеет симптомов. Если они появились, значит, процесс зашел очень далеко», — сообщила Малышева.



В видео, снятом прямо в больничной палате, Елена рассказала о проведенной процедуре, а по итогу сообщила, что у нее нашли эрозию в пищеводе. «Если не лечить, то может быть рак. Надо пить лекарства», — констатировала телеведущая.

Знаменитость редко говорила о своем самочувствии, поэтому заявление об онкозаболевании неприятно удивило ее фолловеров. Поклонники Малышевой пожелали ей скорейшего выздоровления и долгих лет жизни.