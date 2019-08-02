Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Татьяна Брухунова помогает 73-летнему Евгению Петросяну выглядеть моложе

Вся страна знает про отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой, однако герои этой лавстори продолжают скрывать свои чувства от публики. Сейчас пара отдыхает в Крыму. 
Татьяна Брухунова
Татьяна Брухунова 

О романе Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой стало известно, когда юморист подал на развод с Еленой Степаненко. С тех пор отношения 73-летнего комика с 30-летней помощницей обрастают слухами и сплетнями, однако пара старается не привлекать особого внимания.

Евгений Петросян
Евгений Петросян

У возлюбленных, например, нет совместных фото, да и на светские мероприятия они не ходят. Но Инстаграм все видит! По снимкам, которые пара публикуеи в Сети, можно увидеть, что оги часто вместе путешествуют. На днях местом их назначения стала Ялта. 

В ленте Петросяна появился забавный кадр, на котором он запечатлен с угольной маской на лице. К слову, незадолго до этого, открытую упаковку этой маски выложила у себя в инстаграм-историях Брухунова. Видимо, Татьяна решила серьезно заняться внешним видом юмориста.

  • Евгений Петросян
    1 2 3 ...10
    Евгений Петросян и Татьяна Брухунова уже не в первый раз отправляются в совместный отпуск
    Смотреть галерею

Евгений Ваганович и не против! Еще бы, рядом с молодой девушкой и самому хочется выглядеть моложе.

Перейти к обсуждению 1


02 августа 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Legion-Media.ru, PhotoXPress.ru, @bruhunova, @petrosyanevgeny/Instagram
Теги

Евгений Петросян, Татьяна Брухунова

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Кто бы ей помог выглядит моложе?! 30 лет, а выглядит какой-то старой.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-07-30 17:50:00
363
семейке Фри давным давно пора вернуть деньги Русфонду, Дмитрий отец и сам своего ребенка воспитает без посторонней помощи и советов. Да и народу пора заняться своей жизнью а не лезть в чужую, тем более когда не просят.
Дмитрий Шепелев резко отреагировал на вопрос, когда позволит сыну увидеть бабушку и дедушку
131 Комментариев
Гость 2019-07-30 12:19:00
339
Мужа объявили в международный розыск, а жена как ни в чем не бывало ходит на звездные тусовки как на работу, тратит наворованные деньги и говорит, что супруга оклеветали. Высокие отношения, шо уж там
Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск
53 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.