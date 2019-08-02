Татьяна Брухунова помогает 73-летнему Евгению Петросяну выглядеть моложе

Вся страна знает про отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой, однако герои этой лавстори продолжают скрывать свои чувства от публики. Сейчас пара отдыхает в Крыму.

Татьяна Брухунова



О романе Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой стало известно, когда юморист подал на развод с Еленой Степаненко. С тех пор отношения 73-летнего комика с 30-летней помощницей обрастают слухами и сплетнями, однако пара старается не привлекать особого внимания.

Евгений Петросян

У возлюбленных, например, нет совместных фото, да и на светские мероприятия они не ходят. Но Инстаграм все видит! По снимкам, которые пара публикуеи в Сети, можно увидеть, что оги часто вместе путешествуют. На днях местом их назначения стала Ялта.



В ленте Петросяна появился забавный кадр, на котором он запечатлен с угольной маской на лице. К слову, незадолго до этого, открытую упаковку этой маски выложила у себя в инстаграм-историях Брухунова. Видимо, Татьяна решила серьезно заняться внешним видом юмориста.

1 2 3 ... 10 Евгений Петросян и Татьяна Брухунова уже не в первый раз отправляются в совместный отпуск

Евгений Ваганович и не против! Еще бы, рядом с молодой девушкой и самому хочется выглядеть моложе.

