Семья Жанны Фриске вернула «Русфонду» долг в размере 21 млн рублей

Жанны Фриске не стало четыре года назад, три из которых «Русфонд» пытался вернуть деньги, собранные на лечение артистки, но так и не использованные по назначению. На днях стало известно, что средства наконец вернули в благотворительную организацию.

Наталья, Владимир, Ольга и Жанна Фриске

После того как вся страна узнала о болезни Жанны Фриске, «Русфондом» был объявлен благотворительный сбор на лечение артистки. В кратчайшие сроки была собрана огромная сумма: более 69 миллионов рублей. Увы, ни деньги, ни экспериментальное лечение не помогли: 15 июня 2015 года Жанны не стало.

После этого «Русфонд» потребовал предоставить отчет об использовании собранных средств, и выяснилось, что 21 миллион рублей бесследно пропал.

Организация пыталась вернуть деньги сначала мирными переговорами, но когда они не помогли, обратилась в суд.



Почти три года длились судебные тяжбы, и наконец 3 августа стало известно, что наследники Фриске (а это ее родители и сын Платон, официальным опекуном которого является Дмитрий Шепелев) вернули долг «Русфонду» в полном объеме. Напомним, что в мае этого года на счет благотворительной организации была возвращена часть средств, а именно 8 миллионов рублей. Теперь же перечислены оставшиеся тринадцать.

1 2 3 ... 10 3 августа стало известно, что долг «Русфонду» в размере 21 миллиона рублей погашен

Кто именно погасил задолженность, неизвестно. По словам «КП», мать Жанны ничего не знает о перечислениях, отец покойной певицы и вовсе отказался разговаривать с журналистами, а Дмитрий Шепелев сейчас находится в отпуске.