Семья Жанны Фриске вернула «Русфонду» долг в размере 21 млн рублей

После того как вся страна узнала о болезни Жанны Фриске, «Русфондом» был объявлен благотворительный сбор на лечение артистки. В кратчайшие сроки была собрана огромная сумма: более 69 миллионов рублей. Увы, ни деньги, ни экспериментальное лечение не помогли: 15 июня 2015 года Жанны не стало.
Организация пыталась вернуть деньги сначала мирными переговорами, но когда они не помогли, обратилась в суд.
Почти три года длились судебные тяжбы, и наконец 3 августа стало известно, что наследники Фриске (а это ее родители и сын Платон, официальным опекуном которого является Дмитрий Шепелев) вернули долг «Русфонду» в полном объеме. Напомним, что в мае этого года на счет благотворительной организации была возвращена часть средств, а именно 8 миллионов рублей. Теперь же перечислены оставшиеся тринадцать.
Кто именно погасил задолженность, неизвестно. По словам «КП», мать Жанны ничего не знает о перечислениях, отец покойной певицы и вовсе отказался разговаривать с журналистами, а Дмитрий Шепелев сейчас находится в отпуске.