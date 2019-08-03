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Семья Жанны Фриске вернула «Русфонду» долг в размере 21 млн рублей

Жанны Фриске не стало четыре года назад, три из которых «Русфонд» пытался вернуть деньги, собранные на лечение артистки, но так и не использованные по назначению. На днях стало известно, что средства наконец вернули в благотворительную организацию.
Наталья, Владимир, Ольга и Жанна Фриске
Наталья, Владимир, Ольга и Жанна Фриске

После того как вся страна узнала о болезни Жанны Фриске, «Русфондом» был объявлен благотворительный сбор на лечение артистки. В кратчайшие сроки была собрана огромная сумма: более 69 миллионов рублей. Увы, ни деньги, ни экспериментальное лечение не помогли: 15 июня 2015 года Жанны не стало. 

После этого «Русфонд» потребовал предоставить отчет об использовании собранных средств, и выяснилось, что 21 миллион рублей бесследно пропал.

Организация пыталась вернуть деньги сначала мирными переговорами, но когда они не помогли, обратилась в суд. 

Почти три года длились судебные тяжбы, и наконец 3 августа стало известно, что наследники Фриске (а это ее родители и сын Платон, официальным опекуном которого является Дмитрий Шепелев) вернули долг «Русфонду» в полном объеме. Напомним, что в мае этого года на счет благотворительной организации была возвращена часть средств, а именно 8 миллионов рублей. Теперь же перечислены оставшиеся тринадцать. 

  • Владимир Фриске, Ольга Фриске
    1 2 3 ...10
    3 августа стало известно, что долг «Русфонду» в размере 21 миллиона рублей погашен
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Кто именно погасил задолженность, неизвестно. По словам «КП», мать Жанны ничего не знает о перечислениях, отец покойной певицы и вовсе отказался разговаривать с журналистами, а Дмитрий Шепелев сейчас находится в отпуске. 

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03 августа 2019
Текст Саша Белая
Фото @friske_natalia, @dmitryshepelev/ Instagram
Теги

Дмитрий Шепелев, Владимир Фриске

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Собаки нашли таки

  • Веселится и ликует весь народ....

  • Неужели свершилось, и пятидесяти лет не прошло

  • Читать неприятно, молодцы писать тож не буду, останусь со своим мнением и сомнением о порядочности этой семьи, а в частности родителей певицы, глубокий осадок и неприящрь, простите что так выражаюсь, кск говориться бог им судья!

  • Никто ни чего не знает, все шито- крыто, кто заплатил? Что погасил?... странная семейка.... Им бы в Штирлицы податься)))

  • На самом деле было собрано гораздо больше

  • Ну всё,можно спать спокойно)))

  • Свершилось. Теперь давайте забудем эту семейку фри.

  • Папаша был таким словоохотливым,бегал по ток-шоу и болтал всякие гадости.А тут вдруг отказался разговаривать с журналистами?! Наверное денег не предложили!!!

  • Вот зачем нужно было позорить имя Жанны? Она, бедняжка, в гробу переворачивалась, наверное. Я так и не пойму их мотивов. Все же видели, что они просто внаглую присвоили неиспользованные деньги фонда. Позорище! Надеюсь, теперь душа Жанны обретёт покой.

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Гость 2019-07-30 17:50:00
363
семейке Фри давным давно пора вернуть деньги Русфонду, Дмитрий отец и сам своего ребенка воспитает без посторонней помощи и советов. Да и народу пора заняться своей жизнью а не лезть в чужую, тем более когда не просят.
Дмитрий Шепелев резко отреагировал на вопрос, когда позволит сыну увидеть бабушку и дедушку
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Гость 2019-07-30 12:19:00
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Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск
53 Комментариев





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