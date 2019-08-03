Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Дочь Максима Виторгана Полина подружилась с его молодой возлюбленной Нино Нинидзе

Роман 46-летнего Максима Виторгана и 28-летней Нино Нинидзе уже ни для кого не является секретом. На днях молодая возлюбленная актера подружилась с его старшей дочерью Полиной. 
Нино Нинидзе и Максим Виторган
Нино Нинидзе и Максим Виторган уже не прячутся от прессы

Нино Нинидзе и Максим Виторган больше не скрывают свои отношения, но и не афишируют их. Влюбленные лишь пару раз появились вместе на светских мероприятиях. 

Тем не менее, похоже, у пары все серьезно. На днях стало известно, что Нинидзе уже нашла общий язык со старшей дочерью Виторгана. Об этом девушки рассказали в своих Инстаграмах: Полина опубликовала в инстаграм-историях снимок с Нино, а та тут же сделала репост. 

По всей видимости, девушкам удалось подружиться. И это неудивительно: как минимум Нино и Полину объединяет актерская профессия. Ну и Максим, конечно же. 

Перейти к обсуждению 2


03 августа 2019
Текст Саша Белая
Фото @mvitorgan, @ninosha13, @polinavitorgan/ Instagram
Теги

Максим Виторган

Реклама

2 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Я человек простой , слышу имя Нино - начинаю подпевать песню Олега Винника "Нино"

  • Гость

    Я человек простой , слышу имя Нино - начинаю подпевать песню Олега Винника "Нино"

    Ахха)) Я тоже ) Нинооо , мне не всё равнооо , с кем ты пьешь винооо ...

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-07-30 17:50:00
363
семейке Фри давным давно пора вернуть деньги Русфонду, Дмитрий отец и сам своего ребенка воспитает без посторонней помощи и советов. Да и народу пора заняться своей жизнью а не лезть в чужую, тем более когда не просят.
Дмитрий Шепелев резко отреагировал на вопрос, когда позволит сыну увидеть бабушку и дедушку
131 Комментариев
Гость 2019-07-30 12:19:00
339
Мужа объявили в международный розыск, а жена как ни в чем не бывало ходит на звездные тусовки как на работу, тратит наворованные деньги и говорит, что супруга оклеветали. Высокие отношения, шо уж там
Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск
53 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.