Дочь Максима Виторгана Полина подружилась с его молодой возлюбленной Нино Нинидзе

Роман 46-летнего Максима Виторгана и 28-летней Нино Нинидзе уже ни для кого не является секретом. На днях молодая возлюбленная актера подружилась с его старшей дочерью Полиной.

Нино Нинидзе и Максим Виторган уже не прячутся от прессы

Нино Нинидзе и Максим Виторган больше не скрывают свои отношения, но и не афишируют их. Влюбленные лишь пару раз появились вместе на светских мероприятиях.



Тем не менее, похоже, у пары все серьезно. На днях стало известно, что Нинидзе уже нашла общий язык со старшей дочерью Виторгана. Об этом девушки рассказали в своих Инстаграмах: Полина опубликовала в инстаграм-историях снимок с Нино, а та тут же сделала репост.

По всей видимости, девушкам удалось подружиться. И это неудивительно: как минимум Нино и Полину объединяет актерская профессия. Ну и Максим, конечно же.