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В Сети появилось трогательное видео с Викторией Лопыревой и ее 6-месячным сыном

Этой зимой Виктория Лопырева впервые стала мамой. Недавно подруга телеведущей показала фолловерам видео, на котором звезда мило воркует с маленьким сыном. 
Виктория Лопырева
Виктория Лопырева с сыном

В начале февраля стало известно о том, что 35-летняя Виктория Лопырева родила первенца своему возлюбленному Игорю Булатову. Пара назвала мальчика Марком Лионелем. 

Недавно маме и сыну пришлось разлучиться — Виктория целую неделю отмечала на Миконосе свое 36-летие. 

Пока Лопырева и Булатов зажигали в компании друзей на греческом острове, их наследник находился на одном из испанских курортов вместе с бабушкой Ириной

Недавно звездное семейство наконец-то воссоединилось. Влюбленные вернулись из своего путешествия незадолго до очередного мини-праздника их сына — 5 августа Марку исполнилось полгода. 

В честь этого события Лопырева весь день выкладывала в свои инстаграм-истории фотографии малыша. 

Появилось в микроблоге знаменитости и трогательное видео, на котором Виктория разговаривает с Марком Лионелем, рассказывая, как она принимала участие в Чемпионате мира по футболу, когда уже была беременна им. 

Несмотря на столь важное семейное событие, модель не решилась показать фолловерам лицо сына и снова скрыла его за стикерами. Напомним, звезда и ее мама уже не раз делились кадрами, на которых можно постараться рассмотреть отдельные черты внешности мальчика. 

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05 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото @lopyrevavika, @Alina Gilmanova/Instagram
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Виктория Лопырева

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Ты был совсем маленьким, сидел у мамы в животике и выхолил на стадион. А папа сидел на стадионе со своей беременной женой и уходить из семьи не собирался. И пришлось маме изрядно попотеть, чтобы папе пинка под зад дали, а то так бы и жили тайком, и папу видели по большим праздникам

  • На фото сильно возрастная женщина... зря она на интервью первому каналу подписалась- видео не отфотошопишь, и свои глубоко за сорок не замажешь...

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