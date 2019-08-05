В Сети появилось трогательное видео с Викторией Лопыревой и ее 6-месячным сыном

Этой зимой Виктория Лопырева впервые стала мамой. Недавно подруга телеведущей показала фолловерам видео, на котором звезда мило воркует с маленьким сыном.

Виктория Лопырева с сыном

В начале февраля стало известно о том, что 35-летняя Виктория Лопырева родила первенца своему возлюбленному Игорю Булатову. Пара назвала мальчика Марком Лионелем.

Недавно маме и сыну пришлось разлучиться — Виктория целую неделю отмечала на Миконосе свое 36-летие.

Пока Лопырева и Булатов зажигали в компании друзей на греческом острове, их наследник находился на одном из испанских курортов вместе с бабушкой Ириной.

Недавно звездное семейство наконец-то воссоединилось. Влюбленные вернулись из своего путешествия незадолго до очередного мини-праздника их сына — 5 августа Марку исполнилось полгода.

В честь этого события Лопырева весь день выкладывала в свои инстаграм-истории фотографии малыша.

Появилось в микроблоге знаменитости и трогательное видео, на котором Виктория разговаривает с Марком Лионелем, рассказывая, как она принимала участие в Чемпионате мира по футболу, когда уже была беременна им.

1 2 3 ... 10 Сыну Игоря Булатова и Виктории Лопыревой исполнилось шесть месяцев

Несмотря на столь важное семейное событие, модель не решилась показать фолловерам лицо сына и снова скрыла его за стикерами. Напомним, звезда и ее мама уже не раз делились кадрами, на которых можно постараться рассмотреть отдельные черты внешности мальчика.