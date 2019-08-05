В Сети появилось трогательное видео с Викторией Лопыревой и ее 6-месячным сыном

В начале февраля стало известно о том, что 35-летняя Виктория Лопырева родила первенца своему возлюбленному Игорю Булатову. Пара назвала мальчика Марком Лионелем.
Пока Лопырева и Булатов зажигали в компании друзей на греческом острове, их наследник находился на одном из испанских курортов вместе с бабушкой Ириной.
Недавно звездное семейство наконец-то воссоединилось. Влюбленные вернулись из своего путешествия незадолго до очередного мини-праздника их сына — 5 августа Марку исполнилось полгода.
Появилось в микроблоге знаменитости и трогательное видео, на котором Виктория разговаривает с Марком Лионелем, рассказывая, как она принимала участие в Чемпионате мира по футболу, когда уже была беременна им.
Несмотря на столь важное семейное событие, модель не решилась показать фолловерам лицо сына и снова скрыла его за стикерами. Напомним, звезда и ее мама уже не раз делились кадрами, на которых можно постараться рассмотреть отдельные черты внешности мальчика.