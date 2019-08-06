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Аня Чиповская ответила тем, кто хочет поскорее выдать ее замуж

Аня Чиповская не любит распространяться о своей личной жизни, однако и роман с актером Дмитрием Ендальцевым не особо скрывает. На днях звезда опубликовала пост, в котором ответила на интересующий многих вопрос.
Анна Чиповская
Аня Чиповская

32-летняя Аня Чиповская ни разу не была замужем и пока, по ее словам, не собирается. Сейчас она состоит в отношениях с Дмитрием Ендальцевым и не спешит идти с ним в ЗАГС. Однако фолловерам актрисы, видимо, такой настрой не нравится. На днях знаменитость обратилась к интернет-пользователям, которые беспокоятся за ее личную жизнь. 

В своем заявлении Аня обратила внимание, что в последнее время все чаще слышит советы от других людей, что пора что-то сделать: «выйти замуж, развестись, волноваться вместе со всеми обо всем, найти работу, уволиться, родить ребенка/двойню/тройню, взять ипотеку, сменить взгляды, переехать, перестать, начать, закончить». 

Новый пост Чиповской вызвал неоднозначную реакцию ее подписчиков
Новый пост Чиповской вызвал неоднозначную реакцию ее подписчиков

Актриса так не считает. «По-моему, ''пора'' — это если вы сильно куда-то опаздываете. А я вот совсем не спешу. Никуда. Мне 32, я счастлива и в данный момент жизни не хочу, например, вступать в брак или заводить детей», — четко объяснила свою позицию знаменитость. 

Также Чиповская призналась, что не хочет детей. «Я вообще считаю, что не все люди в мире обязаны их иметь. Я не хочу жить абстрактным будущим, которое давно придумано для меня, как обязательная программа. Я хочу и буду жить моим настоящим», — заключила актриса. 

Не все фолловеры с ней согласились. «Ты заставила думать о себе как об эгоистке», — писали некоторые. Однако большинство поклонников поддержали ее в принятом решении.

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06 августа 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, chi_pa/Instagram
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Анна Чиповская

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