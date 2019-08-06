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Без фотошопа, фейстюна, фильтров и филлеров: Дарья Коновалова показала свое фото 10-летней давности

Фолловеры Дарьи Коноваловой не раз критиковали ее внешность и обвиняли в увлечении пластикой. На днях модель поделилась архивными снимками в доказательство обратного.
Дарья Коновалова
Дарья Коновалова 

На волне популярности (и доступности) пластической хирургии, всевозможных уколов красоты и других бьюти-процедур даже красивых от природы девушек подозревают в корректировке лица и фигуры. Очередной жертвой нападок хейтеров стала 29-летняя модель Дарья Коновалова.

Дарья Коновалова
Дарья Коновалова — победительница конкурса «Краса России-2010»

«Инстаграмщицу» не раз критиковали за ее внешность, попутно утверждая, что над лицом девушки явно поработал специалист. На днях модель поделилась фотографиями почти 10-летней давности, чтобы показать всем: с тех пор она не изменилась. На снимках 2010 года Коновалова получает корону победительницы на конкурсе «Краса России». 

«Без фотошопа, фейстюна, фильтров и филлеров. Никак не могу понять, чего же мне тут стесняться?» — задалась вопросом Дарья. 

Однако инстаграм-звезда признает, что с тех пор ее внешность все же претерпела некоторые изменения. «Немного лишнего жира, много лишнего веса и ноль мышц», — подписала Коновалова одно из архивных фото, явно намекая, что сейчас находится в куда более подтянутой форме. А как вы думаете, касался ли звездного лица скальпель хирурга?

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06 августа 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Persona Stars, PhotoXPress.ru, @dariakonovalova/Instagram
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Дарья Коновалова

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