Кто стал вторым мужем бывшей жены Константина Крюкова

Константин Крюков и Евгения Варшавская начали встречаться, когда актеру было всего лишь восемнадцать. Через пять лет они поженились, стали родителями дочки Юлии, однако долго в браке не продержались.
Несмотря на развод, пара сохранила дружеские отношения и продолжила общаться. Сейчас Крюков счастливо женат на Алине Алексеевой, а недавно стало известно, что и его экс-супруга нашла свое счастье. Причем уже давно! Евгения вышла замуж во второй раз в 2014 году. Новым избранником экс-супруги актера стал предприниматель и магистр экономического факультета МГУ Самвел Гроднев.
Сейчас пара воспитывает сына, которого назвали Григорием — в честь дедушки по линии отца.