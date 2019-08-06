Кто стал вторым мужем бывшей жены Константина Крюкова

Константин и Евгения Крюковы развелись еще в 2008 году, однако сохранили дружеские отношения и поддерживают общение ради общей дочки Юлии. Если о личной жизни Крюкова сегодня известно все, то о том, как устроилась в жизни его бывшая супруга, СМИ узнали лишь на днях. Спойлер — у нее все просто прекрасно!

Константин Крюков

Константин Крюков и Евгения Варшавская начали встречаться, когда актеру было всего лишь восемнадцать. Через пять лет они поженились, стали родителями дочки Юлии, однако долго в браке не продержались.



Несмотря на развод, пара сохранила дружеские отношения и продолжила общаться. Сейчас Крюков счастливо женат на Алине Алексеевой, а недавно стало известно, что и его экс-супруга нашла свое счастье. Причем уже давно! Евгения вышла замуж во второй раз в 2014 году. Новым избранником экс-супруги актера стал предприниматель и магистр экономического факультета МГУ Самвел Гроднев.



1 2 3 ... 10 Евгению можно по праву назвать первой любовью актера

Сейчас пара воспитывает сына, которого назвали Григорием — в честь дедушки по линии отца.