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Ответный ход: Максим Виторган и Нино Нинидзе рассекретили совместный отпуск

Пока все обсуждают предстоящую свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова, Максим Виторган и Нино Нинидзе весело проводят время в Греции.
Нино Нинидзе, Максим Виторган
Нино Нинидзе и Максим Виторган

46-летний Максим Виторган уже не скрывает своих отношений с 28-летней Нино Нинидзе. И если пару недель назад пара старалась не привлекать к себе внимание, тайно отдыхая в Одессе, то сейчас они смело выкладывают в Сеть похожие кадры.

Так, из Инстаграма Максима мы узнали, что возлюбленные отдыхают в Греции. Виторган опубликовал видео, снятое на яхте, следом похожий ролик появился и в микроблоге Нинидзе. Знаменитости публикуют селфи, показывают, как проходит их отпуск, правда совместных фото в их аккаунтах пока что нет. 

Что ж, учитывая, что бывшая супруга Максима Ксения Собчак уже готовится к свадьбе с Константином Богомоловым, надеемся, фанатам Виторгана и Нинидзе не придется долго ждать заветных кадров.

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06 августа 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @ninosha13, @mvitorgan/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Максим Виторган

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